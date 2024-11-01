El cambio climático altera la temporada micológica y prolonga la búsqueda de setas y hongos hasta Navidad

La campaña de setas en la provincia de Cuenca llega con retraso y con malas perspectivas debido a las temperaturas y, fundamentalmente a la falta de lluvias durante el otoñom según asegura el presidente de la Asociación Cultural, Micológica y Botánica Morchella, Javier Marcos Martínez. Solo en las últimas semanas gracias a las lluvias recientes se ha empezado a notar un ligero repunte en las zonas más altas de la Serranía Alta y en el este provincial, más próximo a la Comunidad Valenciana.