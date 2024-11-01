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Cambian el título del cuento “Pedro y el Lobo” por el de “Donald y el ultimatum”

Los hermanos Emilio y José Luis Reverte-Grimm acaban de editar un libro de cuentos populares actualizados y pasados por el tamiz del siglo XXI.

| etiquetas: trump , usa , eeuu , guerra , irán , ultimatum
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1 comentarios
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ctrlaltsupr1 #1 ctrlaltsupr1 *
“Pedro y el lobo” no es “El pastor mentiroso”
Pedro y el lobo es una obra musical de Sergei Prokofiev (o como se escriba)
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menéame