Camarón de la Isla - La Leyenda del Tiempo

Un disco revolucionario, que espantó en un primer momento a los puristas, para posteriormente ser considerado un clásico. No solo por la osadía de Camarón de incorporar elementos como el bajo eléctrico, sino también por la calidad de los participantes: Tomatito, Raimundo Amador, Kiko Veneno, bajo la producción de Ricardo Pachón.
| etiquetas: camarón , lorca , la leyenda del tiempo
El sueño va sobre el tiempo
flotando como un velero.
Nadie puede abrir semillas
en el corazón del sueño.
¡Ay, cómo canta el alba, cómo canta!
¡Qué témpanos de hielo azul levanta!
El tiempo va sobre el sueño
hundido hasta los cabellos.
Ayer y mañana comen
oscuras flores de duelo.
¡Ay, cómo canta la noche, cómo canta!
¡Qué espesura de anémonas… » ver todo el comentario
Tengo entendido que no gustó al principio a los seguidores de Camarón.
A mí, me pone los pelos de punta aunque se note la sonoridad de otra época.
(No sé porqué se ha colgado del comentario #1 está repuesta pero iba para #2) Un dedazo, me imagino.
No entiendo como Camarón murió de heroína cuando en ésta canción está claro que son mas de speed.
Es como la versión española de la música country de Stanford Clark.