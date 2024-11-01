«Cámaras de Hamás»: El exterminio de informadores en Gaza [en]

Para eliminar testigos y controlar el relato, Israel ha convertido Gaza en un cementerio del periodismo mediante el uso repetido de drones y aviones para dar caza a distancia a los trabajadores de los medios de comunicación. Israel tiene un largo historial de difamar a los periodistas palestinos a través de la hasbara [propaganda] y afirma que los periodistas de Gaza son una parte esencial de la «propaganda de Hamás» y, por lo tanto, son objetivos legítimos. El asesinato de periodistas y civiles es un crimen de guerra y contra la humanidad.