«Cámaras de Hamás»: El exterminio de informadores en Gaza [en]

Para eliminar testigos y controlar el relato, Israel ha convertido Gaza en un cementerio del periodismo mediante el uso repetido de drones y aviones para dar caza a distancia a los trabajadores de los medios de comunicación. Israel tiene un largo historial de difamar a los periodistas palestinos a través de la hasbara [propaganda] y afirma que los periodistas de Gaza son una parte esencial de la «propaganda de Hamás» y, por lo tanto, son objetivos legítimos. El asesinato de periodistas y civiles es un crimen de guerra y contra la humanidad.
| etiquetas: genocidio , israel , colonialismo , libertad de expresión , palestina
Del artículo: «El asesinato por parte de Israel de al menos 225 periodistas palestinos desde el 7 de octubre de 2023 ha atraído brevemente la atención internacional después de que se calculase que habían muerto más periodistas en Gaza «que en la Guerra Civil norteamericana, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam (incluidos los conflictos en Camboya y Laos), las guerras de Yugoslavia y la guerra en Afganistán después del 11 de septiembre, juntas».»
Ejemplo de esto: xcancel.com/trackingisrael/status/1997723229184782343#m