Calcular los números con un coleccionista de calculadoras [ENG]  

Crecí en la década de 1970, cuando las calculadoras electrónicas portátiles se volvieron asequibles y populares. Les pedí a mis padres que me regalaran uno para la Navidad de 1976, cuando tenía 12 años, y ellos accedieron. Recuerdo haber “probado” esa primera calculadora: ¿sabía cuánto era siete por siete? ¿Podría determinar los promedios de bateo de mis jugadores de béisbol favoritos? Si restara mi año de nacimiento del año actual, ¿mostraría correctamente mi edad? Ver cómo la calculadora hacía bien todas estas cosas fue muy satisfactorio.