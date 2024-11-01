edición general
Calcular los números con un coleccionista de calculadoras [ENG]

Crecí en la década de 1970, cuando las calculadoras electrónicas portátiles se volvieron asequibles y populares. Les pedí a mis padres que me regalaran uno para la Navidad de 1976, cuando tenía 12 años, y ellos accedieron. Recuerdo haber “probado” esa primera calculadora: ¿sabía cuánto era siete por siete? ¿Podría determinar los promedios de bateo de mis jugadores de béisbol favoritos? Si restara mi año de nacimiento del año actual, ¿mostraría correctamente mi edad? Ver cómo la calculadora hacía bien todas estas cosas fue muy satisfactorio.

woopi
Yo colecciono calculadoras (y alguna regla de cálculo) desde niño. Sin obsesionarme, pero ahora tengo un buen número de HPs, Texas, Casios, MKs rusas, etc. Las HP programables son mis preferidas... Y sobre todo la HP42s de las que tengo unas cuantas, además de clones como la de Swiss Micros. En fin, una afición que siempre me enganchó y que no suelo comentar porque al personal le parece friki xD
mr_b
#2 A las calculadoras antiguas es algo a lo que me aficioné de mayor (aunque no tengo ninguna más allá de una Casio de hace ya décadas); también a las reglas de cálculo. Pero lo que hoy miro/busco, sobre todo, son las calculadoras soviéticas. Ah, y la Curta. ¡Quién pudiera tener una!
mr_b
Más colecciones raras en Agencia de Colecciones (vía Microsiervos).
