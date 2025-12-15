·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7240
clics
Hallados muertos Rob Reiner y su esposa
6273
clics
Aviso a todas las poblaciones cerca de la presa de Paretón en Murcia
4819
clics
Un alpinista va a la montaña con su novia, la deja allí cuando las condiciones empeoran y silencia el móvil: ella muere congelada y él está acusado de homicidio
5071
clics
El nuevo vídeo de Pantomima Full con el que le estarán pitando los oídos a Juan del Val: "Premio Plajeta"
3153
clics
Sánchez anuncia un abono único de transportes para viajar por todo el país: 60 euros/mes para adultos, 30€ para menores de 26 años
más votadas
470
Órdenes escritas y datos de lista de espera muestran cómo el Hospital de Torrejón priorizaba las operaciones de los pacientes más rentables
436
El PP da carpetazo a las denuncias internas por acoso y abuso sexual sin llevar el caso a la Fiscalía
378
Armarios vacíos, equipos obsoletos y 450 sanitarios menos: así encontró Sanidad el hospital de Alzira
468
Primera sentencia que declara ilegal la prohibición de entrar con comida y bebida a festivales
313
Consumo multa con 64 millones a Airbnb por anuncios sin licencia
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
65
clics
La caída del precio de Bitcoin deja en noviembre a dos tercios de las empresas en pérdidas y dispara la alarma regulatoria
Un nuevo informe sobre la adopción de Bitcoin en el sector corporativo, correspondiente a noviembre de 2025, revela una profunda división en Wall Street y más allá
|
etiquetas
:
bitcoin
,
cada
,
criptomoneda
7
2
1
K
79
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
1
K
79
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
sorrillo
La cotización de Bitcoin en escala logarítmica. Preguntas frecuentes aquí:
www.meneame.net/c/33037049
1
K
18
#3
xyzzy
#1
Pero hay que vender miedo, no la verdad.
0
K
9
#5
ACEC
¡Bitcoin ha muerto! (dejavu)
0
K
13
#2
angelitoMagno
Este año bitcoin ha bajado un 24% del valor, está por los suelos, grandísimo momento para comprar.
0
K
13
#7
Cyberbob
#2
Eso es lo que piensa todo el mundo y es un error. Hay que analizar los marcadores.
0
K
10
#4
manbobi
*
Poco se habla de Boric, este era criptobro, no? Parece que ahora reniega.
0
K
12
#6
themarquesito
*
#4
El criptobro es Bukele, de Boric no tengo noticias al respecto
2
K
52
#8
manbobi
*
#4
#6
Joder, sí, Bukele! Boric es el saliente. Se me ha cruzado el nombre.
0
K
12
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente