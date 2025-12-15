edición general
La caída del precio de Bitcoin deja en noviembre a dos tercios de las empresas en pérdidas y dispara la alarma regulatoria

Un nuevo informe sobre la adopción de Bitcoin en el sector corporativo, correspondiente a noviembre de 2025, revela una profunda división en Wall Street y más allá

sorrillo #1 sorrillo
La cotización de Bitcoin en escala logarítmica.


xyzzy #3 xyzzy
#1 Pero hay que vender miedo, no la verdad.

ACEC #5 ACEC
¡Bitcoin ha muerto! (dejavu)

angelitoMagno #2 angelitoMagno
Este año bitcoin ha bajado un 24% del valor, está por los suelos, grandísimo momento para comprar.

Cyberbob #7 Cyberbob
#2 Eso es lo que piensa todo el mundo y es un error. Hay que analizar los marcadores.

manbobi #4 manbobi *
Poco se habla de Boric, este era criptobro, no? Parece que ahora reniega.

themarquesito #6 themarquesito *
#4 El criptobro es Bukele, de Boric no tengo noticias al respecto

manbobi #8 manbobi *
#4 #6 Joder, sí, Bukele! Boric es el saliente. Se me ha cruzado el nombre.


