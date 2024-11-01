La caída de AWS provoca que camas inteligentes de 2.000 dólares se sobrecalienten y queden atascadas en posición vertical [eng]

Una importante interrupción de Amazon Web Services (AWS) el 20 de octubre tuvo el efecto secundario inesperado de causar caos en los dormitorios de todo Estados Unidos, ya que los propietarios de las fundas de colchón 'Pod' de Eight Sleep, de más de 2.000 dólares, descubrieron que sus camas inteligentes no tenían modo sin conexión y se quedaron a altas temperaturas y en posiciones extrañas durante la noche.