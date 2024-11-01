edición general
La caída de AWS provoca que camas inteligentes de 2.000 dólares se sobrecalienten y queden atascadas en posición vertical [eng]

Una importante interrupción de Amazon Web Services (AWS) el 20 de octubre tuvo el efecto secundario inesperado de causar caos en los dormitorios de todo Estados Unidos, ya que los propietarios de las fundas de colchón 'Pod' de Eight Sleep, de más de 2.000 dólares, descubrieron que sus camas inteligentes no tenían modo sin conexión y se quedaron a altas temperaturas y en posiciones extrañas durante la noche.

#1 tromperri
Soy informático.
He programado desde hace 27 años.
En mi casa hay exactamente cero domótica.
#5 Don_Pixote
#1 eres este?  media
#7 traviesvs_maximvs
#5 no todos los técnicos tienen que tener su casa hiperconectada. Los hay incluso que viven en pueblos, con gallinas y todo.
#6 Ne0
#1 Soy técnico AV entre otras cosas, programo sistemas de control AV automatizando salas de reuniones, auditorios, exposiciones etc , y en mi casa también hay 0 domótica, y todo lo que puedo conectar por cable va por cable.
#8 jmangut
#1 tampoco te pases hombre. La domotica en local no es mala solucion; un homeassistant en una raspberry puede hacer autenticas virguerias sin salir de tu red
#9 tromperri
#8 hasta que hay un apagón y no puedes ni mover las persianas. No gracias.
#2 Antipalancas21
Vaya cagada de tecnología hasta en las camas, ya esta presente en todo y cuando falla, se convierte en un desastre lo que a ella este conectado.
#3 Trublux
Te cobran 2k por colchón y ni siquiera han pensado que internet se puede caer (tu router, el servidor o cualquier otro problema).
Malísimo diseño.

¿Es de verdad la noticia?
#4 PsySkeletor
Es muy made in América.
#10 hazardum
Lo de que caliente la cama de distinta forma según zonas es un puntazo, pero la verdad es que el tema esta llegando a todas las partes de la casa y si cualquier caída va a pasar cosas así, le tienen que dar una vuelta al tema de forma seria.
