edición general
4 meneos
74 clics

El café protege el cerebro: estas son las tazas al día que debes tomar para evitar la demencia

Un estudio de Harvard a lo largo de 43 años comprueba que el café con cafeína y el té reducen el riesgo de demencia y el declive cognitivo, pero el descafeinado no. El café es la bebida más estudiada del mundo en relación con la salud cerebral, y la evidencia acumulada nunca había sido tan sólida como la que publica hoy la revista JAMA. Un consorcio de investigadores de Mass General Brigham, Harvard T.H. Chan School of Public Health y el Broad Institute de MIT y Harvard analizó datos de cuatro décadas de seguimiento de 131.821 adultos

| etiquetas: café.con cafeina , protege , cerebro , estudio , harvard
3 1 1 K 35 ciencia
6 comentarios
3 1 1 K 35 ciencia
emmett_brown #1 emmett_brown
El estudio habla de tazas de café americano. Errónea :troll:
2 K 31
javibaz #5 javibaz
#1 ¿eso no es el agua sucia que traen las riadas?
0 K 12
Glidingdemon #6 Glidingdemon
#1 cierto, es no es café, es agua del cubo de la fregona. Llamar cafe a eso es lo mismo que el torrefacto al cafe, eso es veneno.
0 K 8
#2 euacca
Da igual cuántas sean, yo estoy tomando más. :palm:
0 K 11
#3 capitan.meneito
#2 tranqui, estás bien protegido :hug:
0 K 10
spacos #4 spacos
Patrocinado por "Cafe alberto, el que te mantiene despierto", :-D
1 K 17

menéame