El café protege el cerebro: estas son las tazas al día que debes tomar para evitar la demencia

Un estudio de Harvard a lo largo de 43 años comprueba que el café con cafeína y el té reducen el riesgo de demencia y el declive cognitivo, pero el descafeinado no. El café es la bebida más estudiada del mundo en relación con la salud cerebral, y la evidencia acumulada nunca había sido tan sólida como la que publica hoy la revista JAMA. Un consorcio de investigadores de Mass General Brigham, Harvard T.H. Chan School of Public Health y el Broad Institute de MIT y Harvard analizó datos de cuatro décadas de seguimiento de 131.821 adultos