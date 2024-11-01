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¿Por qué el café nos fascina?

¿Por qué el café nos fascina?  

La cafeína, la motivación del 90% de los adultos ¿Por que nos gusta tanto el café y no podemos vivir sin él?

| etiquetas: café , cafeína , tipos de plantas
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10 comentarios
4 0 0 K 48 cultura
#1 Pitchford
Para mí, fundamentalmente el sabor y el aroma. De la cafeína podría prescindir, aunque después de comer viene bien, si no quieres siesta..
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#5 pandasucks
#1 En mi caso lo contrario, podría perfectamente comprar un bote de cafeína y tomármelo con agua enchándolo con cuentagotas.
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#8 Pitchford
#5 Es que al final no hace efecto, como cualquier droga, pero si la dejas estás hecho polvo unos días..
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DrEvil #3 DrEvil
Porque será legal, pero es una droga. Y como tal puede generar y genera adicción.
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masde120 #10 masde120
#3 muchas cosas generan adicción. no se puede directamente prohibir todo a menos que llegue realmente a afectar negativamente las vidas... Los videojuegos, las series, los juegos de cartas, el futbol, el móvil o el sexo y de alimentos muchísimos, el azúcar o ciertas grasas por ejemplo.
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Moderdonia #2 Moderdonia *
-Para hacer este café seleccionamos los mejores granos.
-Y lo preparáis con los demás.
-Correcto.

–El café, ¿lo va a querer solo?
–No, hombre. Siéntate aquí y me cuentas tu puta vida.
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#4 Feliberto
Porque es una droga, siguiente pregunta.
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#7 wendigo
Bueno, a todo te acostumbras. Yo pase de 7 u 8 cafés diarios, al descafeinado en poco tiempo y tan normal. Aunque entiendo que haya gente que lo necesite.

Saludos
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#9 capitan.meneito
Porque estamos enganchaos.
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millanin #6 millanin
Nunca he sido capaz de tomar café. Me sabe muy amargo por mucho que lo diluya o por más azúcar que le eche.
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