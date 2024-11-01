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¿Por qué el café nos fascina?
La cafeína, la motivación del 90% de los adultos ¿Por que nos gusta tanto el café y no podemos vivir sin él?
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café
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cafeína
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tipos de plantas
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#1
Pitchford
Para mí, fundamentalmente el sabor y el aroma. De la cafeína podría prescindir, aunque después de comer viene bien, si no quieres siesta..
2
K
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#5
pandasucks
#1
En mi caso lo contrario, podría perfectamente comprar un bote de cafeína y tomármelo con agua enchándolo con cuentagotas.
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#8
Pitchford
#5
Es que al final no hace efecto, como cualquier droga, pero si la dejas estás hecho polvo unos días..
0
K
19
#3
DrEvil
Porque será legal, pero es una droga. Y como tal puede generar y genera adicción.
2
K
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#10
masde120
#3
muchas cosas generan adicción. no se puede directamente prohibir todo a menos que llegue realmente a afectar negativamente las vidas... Los videojuegos, las series, los juegos de cartas, el futbol, el móvil o el sexo y de alimentos muchísimos, el azúcar o ciertas grasas por ejemplo.
0
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#2
Moderdonia
*
-Para hacer este café seleccionamos los mejores granos.
-Y lo preparáis con los demás.
-Correcto.
–El café, ¿lo va a querer solo?
–No, hombre. Siéntate aquí y me cuentas tu puta vida.
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#4
Feliberto
Porque es una droga, siguiente pregunta.
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#7
wendigo
Bueno, a todo te acostumbras. Yo pase de 7 u 8 cafés diarios, al descafeinado en poco tiempo y tan normal. Aunque entiendo que haya gente que lo necesite.
Saludos
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#9
capitan.meneito
Porque estamos enganchaos.
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#6
millanin
Nunca he sido capaz de tomar café. Me sabe muy amargo por mucho que lo diluya o por más azúcar que le eche.
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comentarios)
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-Y lo preparáis con los demás.
-Correcto.
–El café, ¿lo va a querer solo?
–No, hombre. Siéntate aquí y me cuentas tu puta vida.
Saludos