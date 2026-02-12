El café con cafeína reduce el riesgo de arritmias cardiacas [ENG]

El café no es arritmogénico, a pesar de lo que tradicionalmente se ha dicho siempre. En el reciente ensayo clínico DECAF se demostró que los pacientes con FA (fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente) sometidos a cardioversión eléctrica (para volver a ritmo normal) no experimentan una mayor recurrencia de FA con el consumo de bebidas con cafeína como el café, e incluso reduce el riesgo. Eso quiere decir que los pacientes con antecedentes de FA pueden seguir tomando café y no hay que prohibir su consumo.