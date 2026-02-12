El café con cafeína reduce el riesgo de arritmias cardiacas [ENG]

El café no es arritmogénico, a pesar de lo que tradicionalmente se ha dicho siempre. En el reciente ensayo clínico DECAF se demostró que los pacientes con FA (fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente) sometidos a cardioversión eléctrica (para volver a ritmo normal) no experimentan una mayor recurrencia de FA con el consumo de bebidas con cafeína como el café, e incluso reduce el riesgo. Eso quiere decir que los pacientes con antecedentes de FA pueden seguir tomando café y no hay que prohibir su consumo.
| etiquetas: cafe , cafeína , decaf , descafeinado , fa , arritmogénesis
“This does not apply to excess coffee consumption or energy drinks for that matter,” he said."
Varios mecanismos podrían explicar estos hallazgos. El café contiene numerosos compuestos biológicos, siendo la cafeína el más reconocido. Algunos datos sugieren que el café con cafeína, pero no el descafeinado, se asocia con menor FA (fibrilación auricular). Las concentraciones de cafeína asociadas con el consumo típico de café producen el bloqueo de los receptores de adenosina A1 y A2a. La adenosina facilita la inducción de FA, efecto que se atribuye a
… » ver todo el comentario
Link al paper: bookcafe.yuntsg.com/ueditor/jsp/upload/file/20260212/17708657796120436
Comentaron otro paper en coffee break hace una semana o dos de que la cafeína( café, te o mate) es buena para prevenir la demencia.