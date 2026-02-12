edición general
El café con cafeína reduce el riesgo de arritmias cardiacas [ENG]

El café no es arritmogénico, a pesar de lo que tradicionalmente se ha dicho siempre. En el reciente ensayo clínico DECAF se demostró que los pacientes con FA (fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente) sometidos a cardioversión eléctrica (para volver a ritmo normal) no experimentan una mayor recurrencia de FA con el consumo de bebidas con cafeína como el café, e incluso reduce el riesgo. Eso quiere decir que los pacientes con antecedentes de FA pueden seguir tomando café y no hay que prohibir su consumo.

etiquetas: cafe , cafeína , decaf , descafeinado , fa , arritmogénesis
"To the media, Joglar emphasized that the study applies to AF patients who stayed within the recommended daily dosage, which is less than 400 mg of caffeine per day, or no more than 3 to 4 cups per day.

“This does not apply to excess coffee consumption or energy drinks for that matter,” he said."
Explicación dada en el estudio:

Varios mecanismos podrían explicar estos hallazgos. El café contiene numerosos compuestos biológicos, siendo la cafeína el más reconocido. Algunos datos sugieren que el café con cafeína, pero no el descafeinado, se asocia con menor FA (fibrilación auricular). Las concentraciones de cafeína asociadas con el consumo típico de café producen el bloqueo de los receptores de adenosina A1 y A2a. La adenosina facilita la inducción de FA, efecto que se atribuye a

Esto ya salió por aquí en menéame (con link al paper) pero en su momento parece que pasó desapercibido. Por eso envío un recordatorio a modo de noticia ya que ha sido un descubrimiento más importante del que se cree al derribarse un mito.

Link al paper: bookcafe.yuntsg.com/ueditor/jsp/upload/file/20260212/17708657796120436
Debe haber horas bajas en la venta de café.
Comentaron otro paper en coffee break hace una semana o dos de que la cafeína( café, te o mate) es buena para prevenir la demencia.
#4 Pues si los resultados son los que son... para algo existe el apartado de "conflicto de intereses" en los estudios. No seamos tan sospechosos con todo lo que venga del sector industria, que sino no avanzamos.
