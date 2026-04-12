Cae la banda "fantasma" de ladronas italianas de joyas que robaba en Asturias: siempre eran mujeres, no dejaban rastro e iban disfrazadas

Golpe policial a la banda "fantasma" de ladrones italianos de joyas que cometió robos en Asturias. La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Polizia di Stato de Italia, ha desarticulado esta célula itinerante, presuntamente especializada en la sustracción de mantas de joyas al descuido. Han sido detenidas cuatro personas en Palencia por su implicación en 21 hechos delictivos por toda la geografía nacional, donde se apropiaron de más de 500.000 euros en joyas. Además de en el Principado, actuaron en otros lugares.