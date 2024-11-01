Cachalotes ayudan en el parto y cuidan a la cría en un evento nunca visto

Cachalotes ayudan en el parto y cuidan a la cría, un comportamiento excepcional documentado por científicos que revela un nivel de cooperación social nunca antes cuantificado en cetáceos. El nacimiento se produjo en una hembra identificada como Rounder, y la fase de expulsión duró 34 minutos. Menos de un minuto después, el grupo actuó: los cachalotes elevaron a la cría fuera del agua y la colocaron sobre sus cuerpos, facilitando su primera respiración. Durante el proceso, los cachalotes emitieron “codas”, sonidos de comunicación que cambiaban