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Cachalotes ayudan en el parto y cuidan a la cría en un evento nunca visto

Cachalotes ayudan en el parto y cuidan a la cría en un evento nunca visto

Cachalotes ayudan en el parto y cuidan a la cría, un comportamiento excepcional documentado por científicos que revela un nivel de cooperación social nunca antes cuantificado en cetáceos. El nacimiento se produjo en una hembra identificada como Rounder, y la fase de expulsión duró 34 minutos. Menos de un minuto después, el grupo actuó: los cachalotes elevaron a la cría fuera del agua y la colocaron sobre sus cuerpos, facilitando su primera respiración. Durante el proceso, los cachalotes emitieron “codas”, sonidos de comunicación que cambiaban

| etiquetas: cachalotes , parto , cría
6 3 0 K 129 Biologia
2 comentarios
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azathothruna #2 azathothruna
Tienen suerte de que no hubieran orcas cerca
Se hubiera armado la de rapidos y furiosos o 300
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MIrahigos #1 MIrahigos
Me esperaba un grupo de doulas, la verdad.
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menéame