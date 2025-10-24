edición general
Byung-Chul Han: «Aunque creamos ser más libres que nunca, la realidad es que vivimos en un régimen que explota la libertad»

El filósofo surcoreano se mostró crítico con varios aspectos de la sociedad actual en su discurso en el teatro Campoamor tras ser reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025

capitan__nemo
Hay Byung-Chul Han hay meneo.
capitan__nemo
Aqui va esto, el IEB indice de esclavitud blanda.
www.meneame.net/story/cosas-puedes-hacer-china-pero-no-estados-unidos/
Malinke
Explotar la verdad supongo que será lo mismo que usar el término para quitarnos libertad. Si es así, podemos decir que aunque nos vendan un sistema libre, ya no hablo de Milei o Ayuso, que para creerse eso hay que ser idiota, lo que hacen es reducirla poco a poco.
Olepoint
¿ Tan difícil es de entender ?
Si no tienes garantizadas tus necesidades básicas, no serás libre NUNCA.
Findeton
Votado bulo.
Verdaderofalso
#1 no esperaba menos, solo hay que ver a los de Vox echando bilis con este premio xD
www.meneame.net/m/actualidad/vox-contra-premios-princesa-asturias-jura
MiguelDeUnamano
#1 ¿Es mentira que ha dicho eso? Otra cosa es que no estés de acuerdo con su opinión, pero evidentemente el artículo no es un bulo.
