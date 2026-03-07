Un BYD Seal provoca el caos en el tráfico y el conductor escapa momentos antes de que el habitaculo colapse en Hong Kong [ENG]

Una investigación técnica realizada en un centro de servicio de BYD confirmó que el incendio no fue causado por ningún fallo mecánico o eléctrico inherente al vehículo. En cambio, el incendio se originó en un cargador externo (cargador portátil) que se había dejado en el asiento del pasajero y que sufrió un cortocircuito o un sobrecalentamiento. BYD emitió un comunicado oficial en el que aclaraba que los sistemas de alto voltaje del vehículo no habían participado en el inicio del incendio.
| etiquetas: byd , seal , caos , tráfico , hong , kong
BYD emitió un comunicado oficial en el que aclaraba que los sistemas de alto voltaje del vehículo no habían participado en la ignición inicial, a pesar de los graves daños sufridos por la estructura superior de la cabina.
La inspección verificó que el paquete de «baterías Blade» y el chasis integrado permanecían intactos. Aunque la cabina alcanzó temperaturas suficientes para derretir los plásticos y cristales del interior, las celdas de
