Un BYD Seal provoca el caos en el tráfico y el conductor escapa momentos antes de que el habitaculo colapse en Hong Kong [ENG]

Una investigación técnica realizada en un centro de servicio de BYD confirmó que el incendio no fue causado por ningún fallo mecánico o eléctrico inherente al vehículo. En cambio, el incendio se originó en un cargador externo (cargador portátil) que se había dejado en el asiento del pasajero y que sufrió un cortocircuito o un sobrecalentamiento. BYD emitió un comunicado oficial en el que aclaraba que los sistemas de alto voltaje del vehículo no habían participado en el inicio del incendio.