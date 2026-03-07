edición general
Un BYD Seal provoca el caos en el tráfico y el conductor escapa momentos antes de que el habitaculo colapse en Hong Kong [ENG]

Una investigación técnica realizada en un centro de servicio de BYD confirmó que el incendio no fue causado por ningún fallo mecánico o eléctrico inherente al vehículo. En cambio, el incendio se originó en un cargador externo (cargador portátil) que se había dejado en el asiento del pasajero y que sufrió un cortocircuito o un sobrecalentamiento. BYD emitió un comunicado oficial en el que aclaraba que los sistemas de alto voltaje del vehículo no habían participado en el inicio del incendio.

Harkon #2 Harkon
Por añadir más info traducida de la propia noticia:

BYD emitió un comunicado oficial en el que aclaraba que los sistemas de alto voltaje del vehículo no habían participado en la ignición inicial, a pesar de los graves daños sufridos por la estructura superior de la cabina.

La inspección verificó que el paquete de «baterías Blade» y el chasis integrado permanecían intactos. Aunque la cabina alcanzó temperaturas suficientes para derretir los plásticos y cristales del interior, las celdas de

Harkon #3 Harkon
#_1 Por qué votas sensacionalista si la noticia deja precisamente clara la seguridad de las baterías LFP ya que no solo no fueron la causa del incendio, si no que soportó las temperaturas del mismo?
eltxoa #1 eltxoa
Sinophobia detected!
