La búsqueda de los ‘Hiperorujos’ avanza en su fase decisiva

El proyecto Hiperorujos avanza en su fase clave con la toma y análisis de muestras de orujos en toda España. Los socios del proyecto (La Alcoholera de La Rioja, Bodegas Cornelio Dinastía y Laboratorios Sonsierra y Altavitis Technologies) están procesando el material de distintas zonas vitivinícolas durante los meses de septiembre y octubre, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de un sistema pionero capaz de analizar y clasificar estos subproductos mediante imagen hiperespectral e inteligencia artificial.

