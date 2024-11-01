edición general
"Búsqueda estelar" (Frederik Pohl, Cyril Kornbluth, 1954)

Los aficionados a la Ciencia ficción tenemos a Mercaderes del espacio, con razón, como uno de los hitos del género. Sin embargo el resto de obras que escribieron conjuntamente sus dos autores, Cyril Kornbluth y Frederik Pohl, son mucho más desconocidas. En este artículo analizaré una de ellas, Búsqueda estelar (Search the Sky), escrita en 1954 y que aporta valiosa información sobre la crucial década de los años cincuenta para la narrativa de anticipación, así como sobre los temas claves en la producción general de sus autores.

Robe7064
Es una de las primeras novelas de ciencia-ficción que leí, alrededor de 1997, en un libro con el tamaño y el aspecto de una Biblia, que era una antología de "Ciencia-ficción norteamericana". Creo que las demás novelas también eran de Pohl
