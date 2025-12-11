edición general
Se busca nuevo Aragorn: Viggo Mortensen no regresará en ‘El señor de los anillos: La caza de Gollum’

La ambiciosa nueva producción basada en el universo de Tolkien se plantea un nuevo actor para el icónico papel. No se entiende una saga sin él, pero todo apunta que no volverá a vestir la malla y empuñar la espada. Años después de que la trilogía original de El Señor de los Anillos transformara la fantasía épica en fenómeno global, el universo cinematográfico de Tolkien vuelve a agitar expectativas: según reporta Knight Edge Media, la próxima película, La Caza de Gollum, prevista para estrenarse el 17 de diciembre de 2027, introducirá un nuevo.

#1 deimian86
El señor de los Anillos fue algo único, salió en el momento preciso y lo hizo la gente adecuada en el momento adecuado de su vida.

Ni Peter Jackson es el que era en el año 2000, ni ahora se hace cine como se hacía antes. Pretenden hacer de ESDLA una especie de franquicia rollo Star Wars o Harry Potter y solo sacan productos lamentables.
7 K 70
Spirito #4 Spirito *
#1 Si el libro fue extraordinario, la película lo fue aún más. Pocas películas he disfrutado tanto como El Señor de los Anillos.

En cuanto a los actores, pues teniendo en cuenta la IA, no creo que haya mucha dificultad en reemplazarlos.
1 K 20
#7 Lusco2
#4 El libro fue extraordinario, colo lo fue Dune, y los dos se estrellaron con producciones cinematográficas demasiado adelantadas a su tiempo, me refiero al Señor de los anillos de Ralph Bakshi
1 K 13
Don_Pixote #2 Don_Pixote
y hace bien....
1 K 11
manzitor #5 manzitor
#2 De la misma forma que James Bond, no puede seguir siendo Sean Connery
0 K 12
#3 k-loc *
¿Esto no estaba hecho? youtu.be/9H09xnhlCQU
0 K 7
Antipalancas21 #6 Antipalancas21 *
#3 No, esa fue un corto independiente con actores amateur sin animo de recaudación, esta en youtube hasta en castellano y con subtítulos.

www.youtube.com/watch?v=chVpp6NgiIE
0 K 20

