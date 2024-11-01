El burka y el pulso sobre el cuerpo de la mujer en nueve puntos

Desviar la atención de los verdaderos problemas de los ciudadanos, como la vivienda, la privatización de la sanidad, la corrupción... Ocultar que su discurso es en realidad aporófobo, y que su islamofobia es falsa. Pues, si por un lado, los fundamentos del islam y el cristianismo son exactamente los mismos, por el otro, es preciso tener en cuenta que el propio Vox, por ejemplo, ha recibido al menos 800.000 € de la secta chiíta de los Muyahedines del Pueblo de Irán, a la que además prestó servicios uno de sus fundadores, Alejo Vidal Quadras



