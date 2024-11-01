edición general
El burka y el pulso sobre el cuerpo de la mujer en nueve puntos

Desviar la atención de los verdaderos problemas de los ciudadanos, como la vivienda, la privatización de la sanidad, la corrupción... Ocultar que su discurso es en realidad aporófobo, y que su islamofobia es falsa. Pues, si por un lado, los fundamentos del islam y el cristianismo son exactamente los mismos, por el otro, es preciso tener en cuenta que el propio Vox, por ejemplo, ha recibido al menos 800.000 € de la secta chiíta de los Muyahedines del Pueblo de Irán, a la que además prestó servicios uno de sus fundadores, Alejo Vidal Quadras


Spirito #1 Spirito
El burka tiene que desaparecer. Ya lo digo para que no haya dudas.
Beltenebros #2 Beltenebros
#1
Y la ultraderecha también.
Spirito #3 Spirito
#2 Sí, desde luego.

De hecho, son los de extrema derecha de allí los que justifican el burka.

Y si aquí pudieran, los obispos imponían el burka o algo parecido.
Beltenebros #4 Beltenebros
#3
Las monjas llevan tapado el pelo.
Las mujeres con la peineta llevan un velo.
Spirito #5 Spirito *
#4 Parece lo mismo pero es distinto porque, dado el caso, en un momento dado la monja tal o cual o la mujer tal o cual puede mandar a freír monas el velo, la peineta y les hace una peineta.

No es igual porque aquellas vienen además de lo psicólogo de una imposición jurídica, social, etc...
Beltenebros #8 Beltenebros
#5
No es distinto.
Spirito #10 Spirito *
#8 #9 El burka es clara opresión hacia la mujer, no solo es un símbolo. Es más, en pleno junio o agosto en Andalucía es una barbaridad, por ejemplo.

Por lo demás, debería prohibirse (POR DISCRIMINACIÓN POSITIVA) todo símbolo de opresión religiosa o de otro tipo hacia la mujer en el ámbito público.

Luego ya en carnaval, si eso, cada cual con su gilipollez.
Flogisto #12 Flogisto
#10 Veo que te quedas en el detalle. De acuerdo, es clara y evidente opresión hacia la mujer. Nada aporta eso a lo que estoy planteando.
Flogisto #9 Flogisto *
#5 El debate a favor o en contra del burka oculta el verdadero debate sobre si es o no lícito legislar sobre qué puede uno llevar puesto. Porque una cosa es que la prenda sea condenable moralmente y otra que sea algo que deba prohibirse por ley. Esto último es lo que debe argumentarse. Existe una frontera entre la ética y el derecho. Quienes defienden la prohibición amparándose exclusivamente en que la prenda es un símbolo de opresión eluden la carga de la prueba necesaria para restringir un derecho fundamental.
#11 Ninethousand *
#1 Estoy de acuerdo. Igualmente, creo que la única manera en la que eso va a pasar es de forma gradual a medida que las mujeres que podrían decidir llevarlo se secularizan y empiezan a desligarlo de su religión. A su vez, esto solo puede pasar en ausencia de presiones xenófobas, las cuáles atacan una parte importante de su identidad, las ponen a la defensiva, las empuján hacia el atrincheramiento en versiones tradicionales de la religión, y reducen su interacción con el resto de la sociedad.
angelitoMagno #7 angelitoMagno
Muy buen artículo, que reparte tanto a la ultraderecha [1], a la izquierda simplista [2], a un sector del feminismo [3], a los pesados de ¿y las monjas que? [4], o a los de "no se puede prohibir vestir de una forma concreta" [5]


[1] "Ocultar que su discurso (el de VOX) es en realidad aporófobo, y que su islamofobia es falsa. Pues, 1) si por un lado, los fundamentos del islam y el cristianismo son exactamente los mismos, por el otro, es preciso tener en cuenta que el propio

…   » ver todo el comentario
DrEvil #6 DrEvil
Incluir el modus vivendi de los chamanes como derecho humano fue un error.
Vivir del miedo, la superstición y la ingenuidad de la gente tendría que estar perseguido.
Las religiones habría que perseguirlas todas hasta la extinción.

Y lo de los trapos, pues una cosa más a eliminar. Es un paso en la dirección adecuada.
Uno de tantos.
