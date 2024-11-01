El burka y el pulso sobre el cuerpo de la mujer en nueve puntos

Desviar la atención de los verdaderos problemas de los ciudadanos, como la vivienda, la privatización de la sanidad, la corrupción... Ocultar que su discurso es en realidad aporófobo, y que su islamofobia es falsa. Pues, si por un lado, los fundamentos del islam y el cristianismo son exactamente los mismos, por el otro, es preciso tener en cuenta que el propio Vox, por ejemplo, ha recibido al menos 800.000 € de la secta chiíta de los Muyahedines del Pueblo de Irán, a la que además prestó servicios uno de sus fundadores, Alejo Vidal Quadras
Y la ultraderecha también.
De hecho, son los de extrema derecha de allí los que justifican el burka.
Y si aquí pudieran, los obispos imponían el burka o algo parecido.
Las monjas llevan tapado el pelo.
Las mujeres con la peineta llevan un velo.
No es igual porque aquellas vienen además de lo psicólogo de una imposición jurídica, social, etc...
No es distinto.
Por lo demás, debería prohibirse (POR DISCRIMINACIÓN POSITIVA) todo símbolo de opresión religiosa o de otro tipo hacia la mujer en el ámbito público.
Luego ya en carnaval, si eso, cada cual con su gilipollez.
[1] "Ocultar que su discurso (el de VOX) es en realidad aporófobo, y que su islamofobia es falsa. Pues, 1) si por un lado, los fundamentos del islam y el cristianismo son exactamente los mismos, por el otro, es preciso tener en cuenta que el propio
Vivir del miedo, la superstición y la ingenuidad de la gente tendría que estar perseguido.
Las religiones habría que perseguirlas todas hasta la extinción.
Y lo de los trapos, pues una cosa más a eliminar. Es un paso en la dirección adecuada.
Uno de tantos.