'Le Bureau', una de las mejores series de intriga de toda la historia

El ritmo es lento, para no ahorrar en detalles, y lo normal sería quitarse del medio en un par de capítulos, teniendo en cuenta que lo normal hoy es no aguantar veinte segundos delante de una pantalla si no hay estímulos recurrentes que atrapen nuestra atención. Pero aquí ese ritmo trepidante destinado a la guerra por la atención no les interesaba. Nos ofrecen sumergirnos completamente en su universo y, una vez superada una serie de capítulos y entendidas las tramas entrelazadas, la experiencia es otra cosa. La serie es emocionante, los giro

verocla #1 verocla
La vi hace tiempo y me gustó bastante. No tiene nada que ver con las americanadas de siempre a mi parecer
EsUnaPreguntaRetórica #4 EsUnaPreguntaRetórica
#1 Es francesa.
tul #2 tul
la serie se llama "le bureau des legendes", que alguien arregle el titulo, es una serie de canal+ francia que hace poco reventaron los gringos
Robus #5 Robus
¿Es una que en la versión francesa el prota estaba liado con una iraniana y en la inflesa con una sudanesa?

Empecé a ver las dos, pero me no me enganché… esperaba una serie de espias y era de “romances prohibidos”.
#3 Sigo_intentandolo
Ya la descubri después de ver la versión yankee, esta bastante bien. Recomendada.
