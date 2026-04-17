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Los buques desafían los bloqueos en Ormuz con identidades falsas, transpondedores apagados y la técnica del ‘spoofing’

El uso de prácticas irregulares se multiplica, mientras Estados Unidos afirma que su cerco marítimo ha obligado a 14 barcos a dar media vuelta. El doble bloqueo iraní y estadounidense al que está sometido el estrecho de Ormuz, una de las principales vías mundiales de aprovisionamiento de hidrocarburos, ha convertido su tránsito en un juego del gato y el ratón en el que los buques desafían los límites utilizando tácticas irregulares y maniobras de despiste para aprovechar las excepciones, pero también ha provocado que algunos barcos tengan

| etiquetas: buques , desafian , bloqueo , ormuz , identidades , falsas
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1 comentarios
1 0 0 K 20 Guerras
powernergia #1 powernergia
Tacticas irregulares y maniobras de despiste que son posibles porque hay un alto el fuego que Iran respeta, si no solo hace falta un solo ataque para que a los propietarios de los barcos se les vayan las ganas de todas estas maniobras.
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menéame