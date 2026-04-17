Los buques desafían los bloqueos en Ormuz con identidades falsas, transpondedores apagados y la técnica del ‘spoofing’

El uso de prácticas irregulares se multiplica, mientras Estados Unidos afirma que su cerco marítimo ha obligado a 14 barcos a dar media vuelta. El doble bloqueo iraní y estadounidense al que está sometido el estrecho de Ormuz, una de las principales vías mundiales de aprovisionamiento de hidrocarburos, ha convertido su tránsito en un juego del gato y el ratón en el que los buques desafían los límites utilizando tácticas irregulares y maniobras de despiste para aprovechar las excepciones, pero también ha provocado que algunos barcos tengan