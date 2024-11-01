Los bulos de Susana Díaz sobre la ruptura de su gobierno con Izquierda Unida en 2015

La expresidenta andaluza trata de reescribir la historia en televisión atribuyendo a Podemos una crisis de gobierno que ocurrió cuando el partido ni siquiera existía en las instituciones, mientras niega los recortes sanitarios de su etapa junto a María Jesús Montero.
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Ahora aspira a su puesto María Jesús Montero, pero también va a ser que no y eso que Juanma gestiona como el culo.
(*) Para perdidos de la política andaluza, para el PSOE de Andalucía no existe diferencia entre ser alcalde de Sevilla y presidente de la Junta de Andalucía, los dos puestos tienen en mismo objetivo.