“Los bulos buscan predisponer a la gente a aceptar formas de gobierno más autoritarias”

"Tras estudiar la desinformación de la dana, identificamos un total de 192 bulos, muchos apuntaban a desprestigiar el trabajo de las administraciones públicas del Estado"

NPCMeneaMePersigue
Nah, si atacas a la AEMET lo que produces es que a las siguientes alertas la gente no lo tenga en cuenta y siga consumiendo

Miras cualquier post de la AEMET y las respuestas son todo ataques, "pues hubo un día qué hace 40 años que hizo más calor y todo bien" cuando la AEMET dice que estamos en records de temperatura

Porque quién va a consumir en un chiringuito a 40 grados? nadie
Uda
Básicamente porque pueden ya que el rebaño es tan egoísta como ignorante. Haz la suma y te saldrán tarados que votan a gente como Milei,Trump...etc.
Es una ecuación perfecta.
lawson
Oh, eso ya lo hacen los políticos solitos, casi no necesitan ayuda
Autarca
El miedo es magnífico para nuestros dirigentes, cuanto más miedo, más vota la gente, y más dispuesta esta a aceptar leyes represoras

Miedo a los menas, a los nazis, a los okupas, a los pederastas, a los terroristas.... cualquiera vale para que aceptemos lo inaceptable
clavícula
Leemos que los salarios no dan para alquilar un piso digno o que la lista de espera para el especialista es de meses y nos lo tragamos.
