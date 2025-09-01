·
“Los bulos buscan predisponer a la gente a aceptar formas de gobierno más autoritarias”
"Tras estudiar la desinformación de la dana, identificamos un total de 192 bulos, muchos apuntaban a desprestigiar el trabajo de las administraciones públicas del Estado"
etiquetas
estudio
bulos
entrevista
germán llorca
#3
NPCMeneaMePersigue
Nah, si atacas a la AEMET lo que produces es que a las siguientes alertas la gente no lo tenga en cuenta y siga consumiendo
Miras cualquier post de la AEMET y las respuestas son todo ataques, "pues hubo un día qué hace 40 años que hizo más calor y todo bien" cuando la AEMET dice que estamos en records de temperatura
Porque quién va a consumir en un chiringuito a 40 grados? nadie
#1
Uda
Básicamente porque pueden ya que el rebaño es tan egoísta como ignorante. Haz la suma y te saldrán tarados que votan a gente como Milei,Trump...etc.
Es una ecuación perfecta.
#2
lawson
Oh, eso ya lo hacen los políticos solitos, casi no necesitan ayuda
#5
Autarca
El miedo es magnífico para nuestros dirigentes, cuanto más miedo, más vota la gente, y más dispuesta esta a aceptar leyes represoras
Miedo a los menas, a los nazis, a los okupas, a los pederastas, a los terroristas.... cualquiera vale para que aceptemos lo inaceptable
#4
clavícula
*
Leemos que los salarios no dan para alquilar un piso digno o que la lista de espera para el especialista es de meses y nos lo tragamos.
