El bulo del “genocidio cristiano”: qué hay de verdad y qué es propaganda

Una abuelita española, muy piadosa, recibe por el grupo de WhatsApp familiar un mensaje alarmante. El texto fatal empieza así: “Continúa la masacre de los cristianos: Más de 150.000 han sido asesinados en Sudán”. A continuación, el mensaje describe un infierno de martirios que revuelven el reposado espíritu de la anciana: “150.000 cristianos, con niños incluidos […] si no renuncias a tu religión y te conviertes al islam no hay comida […] Genocidio claro, pero ¿lo sabías?”. Y, finalmente, el asedio de la ciudad de El Fasher, en Darfur, se ofrece

Finalmente, en el contexto de la derecha radical europea y latinoamericana, el relato cumple una función añadida. Refuerza la islamofobia imperante en su ideología y el temor a un asedio religioso contra sociedades cristianas. Si el islam es presentado como fuerza genocida contra los cristianos en África, resulta más sencillo defender políticas de cierre de fronteras o campañas contra mezquitas y comunidades musulmanas. Y, de nuevo, permite contraponer el foco sobre Palestina con el silencio supuestamente cómplice ante las tragedias africanas.
Teniendo en cuanta que cree que Nerón mató a los cristianos por ser cristianos y no por pirómanos normal que se lo crea todo (el que fueran inocentes es irrelvante, hacía falta un chivo expiatorio para el incendio)
Lo que documentan es una campaña sistemática de exterminio y expulsión contra diversas comunidades negras no árabes, en especial los massalit, perpetrada por una fuerza paramilitar de base árabe con apoyo exterior
En El Fasher no hay cristianos
Vamos que sí que hay un genocidio pero no solo contra cristianos
