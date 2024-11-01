El bulo del “genocidio cristiano”: qué hay de verdad y qué es propaganda

Una abuelita española, muy piadosa, recibe por el grupo de WhatsApp familiar un mensaje alarmante. El texto fatal empieza así: “Continúa la masacre de los cristianos: Más de 150.000 han sido asesinados en Sudán”. A continuación, el mensaje describe un infierno de martirios que revuelven el reposado espíritu de la anciana: “150.000 cristianos, con niños incluidos […] si no renuncias a tu religión y te conviertes al islam no hay comida […] Genocidio claro, pero ¿lo sabías?”. Y, finalmente, el asedio de la ciudad de El Fasher, en Darfur, se ofrece