·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15208
clics
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
5539
clics
El vídeo de Ayuso embarrancando al hablar de Venezuela y Trump con Susanna Griso: "Tiene menos luces que un barco pirata"
8361
clics
Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California
4933
clics
BBC prohíbe a sus periodistas usar el término "secuestrado" para describir la captura de Maduro
5435
clics
Trump viola la soberanía de los países como si fueran niñas
más votadas
697
Europa pierde la paciencia con Estados Unidos y amenaza seriamente con emitir un comunicado
563
BBC prohíbe a sus periodistas usar el término "secuestrado" para describir la captura de Maduro
818
¿Alta traición? Denuncian a Fran Rivera por pedir a Trump que intervenga en España contra Sánchez
751
Dinamarca considera a Estados Unidos como una potencial amenaza a su seguridad
398
El vídeo de Ayuso embarrancando al hablar de Venezuela y Trump con Susanna Griso: "Tiene menos luces que un barco pirata"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
19
clics
Bulgaria estrena euro entre el entusiasmo y el miedo: “La nueva moneda impulsará los negocios”
uchos expertos anticipan subidas de precios con la divisa europea aunque se espera que favorezca el comercio y el turismo en el país con menor renta per cápita de la UE
|
etiquetas
:
bulgaria
,
euro
,
eurozona
,
unión europea
,
economía
1
1
0
K
14
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
14
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
pitercio
Van a flipar. Verás cuando comprueben que "2 euros por un café" no era un mito, sino el inicio de una jornada dolorosa.
2
K
55
#4
Ripio
#2
Estos no saben donde se han metido.
Pero lo van a saber en dias.
Los de siempre, se pondrán a hacer rotondas ya embolsarse los fondos de cohesión.
1
K
35
#1
Sacronte
Otra victima de la maquinaria industrial alemana que ya no es tanto desde que "3 submarinistas ucros" les volaran el tubito.
A ver que opinan cuando les suba todo de golpe en unos meses.
0
K
10
#3
endy
*
"Muchos expertos anticipan subidas de precios"
Vamos, unos genios. ¡Qué poder de deducción!
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero lo van a saber en dias.
Los de siempre, se pondrán a hacer rotondas ya embolsarse los fondos de cohesión.
A ver que opinan cuando les suba todo de golpe en unos meses.
Vamos, unos genios. ¡Qué poder de deducción!