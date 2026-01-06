edición general
Bulgaria estrena euro entre el entusiasmo y el miedo: “La nueva moneda impulsará los negocios”

uchos expertos anticipan subidas de precios con la divisa europea aunque se espera que favorezca el comercio y el turismo en el país con menor renta per cápita de la UE

pitercio #2 pitercio
Van a flipar. Verás cuando comprueben que "2 euros por un café" no era un mito, sino el inicio de una jornada dolorosa.
Ripio #4 Ripio
#2 Estos no saben donde se han metido.
Pero lo van a saber en dias.

Los de siempre, se pondrán a hacer rotondas ya embolsarse los fondos de cohesión.
Sacronte #1 Sacronte
Otra victima de la maquinaria industrial alemana que ya no es tanto desde que "3 submarinistas ucros" les volaran el tubito.

A ver que opinan cuando les suba todo de golpe en unos meses.
#3 endy *
"Muchos expertos anticipan subidas de precios"

Vamos, unos genios. ¡Qué poder de deducción!
