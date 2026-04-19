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Bulgaria acude a las urnas con el expresidente prorruso Rumen Radev como favorito
Las elecciones legislativas anticipadas de este domingo decidirán si el país se acerca a Moscú o se afianza en la senda europea.
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#1
Thirsty
Para chupar de los fondos europeos sí que se arriman a occidente.
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#2
arreglenenlacemagico
#1
pues como los rusoplanistas de aqui , que occidente es lo peor pero para disfrutar las libertades y hasta el derecho a ser rusoplanista sin que les repriman lo disfrutan aqui
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#6
MiguelDeUnamano
#2
¿Es un "vete a tu querida Cuba"?
Igual no todo el mundo es un anormal que está dispuesto a tragar con ruedas de molino como la del "faro del mundo libre". Y no, no todo el mundo que critica a occidente dice que "es lo peor", de hecho creo que no se lo he leído decir a nadie. Pero sí criticar la mezquindad de quienes, excusándose en que otros son peores, defienden que deberíamos comportarnos igual, el infantil cuento de "la libertad"…
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#3
ur_quan_master
#1
¿ Hablas de Ucrania?
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#5
DDJ
Si conocéis a alguien de Bulgaria pedidle que os enseñe el búlgaro
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#4
aupaatu
Entonces tenemos candidatos prorusos y pronorteamericano o incluimos a los prosionistas para que no suene a bipartidismo
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menéame
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Igual no todo el mundo es un anormal que está dispuesto a tragar con ruedas de molino como la del "faro del mundo libre". Y no, no todo el mundo que critica a occidente dice que "es lo peor", de hecho creo que no se lo he leído decir a nadie. Pero sí criticar la mezquindad de quienes, excusándose en que otros son peores, defienden que deberíamos comportarnos igual, el infantil cuento de "la libertad"… » ver todo el comentario