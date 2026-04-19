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Bulgaria acude a las urnas con el expresidente prorruso Rumen Radev como favorito

Bulgaria acude a las urnas con el expresidente prorruso Rumen Radev como favorito

Las elecciones legislativas anticipadas de este domingo decidirán si el país se acerca a Moscú o se afianza en la senda europea.

| etiquetas: bulgaria , elecciones , rusia , union europea
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6 comentarios
3 1 0 K 36 actualidad
Thirsty #1 Thirsty
Para chupar de los fondos europeos sí que se arriman a occidente.
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#2 arreglenenlacemagico
#1 pues como los rusoplanistas de aqui , que occidente es lo peor pero para disfrutar las libertades y hasta el derecho a ser rusoplanista sin que les repriman lo disfrutan aqui
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MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#2 ¿Es un "vete a tu querida Cuba"? xD xD xD

Igual no todo el mundo es un anormal que está dispuesto a tragar con ruedas de molino como la del "faro del mundo libre". Y no, no todo el mundo que critica a occidente dice que "es lo peor", de hecho creo que no se lo he leído decir a nadie. Pero sí criticar la mezquindad de quienes, excusándose en que otros son peores, defienden que deberíamos comportarnos igual, el infantil cuento de "la libertad"…   » ver todo el comentario
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
#1 ¿ Hablas de Ucrania?
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DDJ #5 DDJ
Si conocéis a alguien de Bulgaria pedidle que os enseñe el búlgaro
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aupaatu #4 aupaatu
Entonces tenemos candidatos prorusos y pronorteamericano o incluimos a los prosionistas para que no suene a bipartidismo
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menéame