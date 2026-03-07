edición general
Bukele es instado a "ayudar" a España frente al gobierno de Sánchez

Vito Quiles abordó al jefe de Estado salvadoreño para solicitarle una visita oficial a España, argumentando la necesidad de apoyo ante la administración liderada por Pedro Sánchez. Durante el breve pero significativo contacto, Vito Quiles manifestó sus intenciones de manera directa:

“Ojalá venga pronto a España a vernos, necesitamos ayuda contra Pedro Sánchez”

#1 pandasucks *
Das una patada a un tonto y te salen de debajo 5 fachapobres
Forni #13 Forni
#1 Va has recordado esto inevitablemente  media
IkkiFenix #6 IkkiFenix
Otro patriota de postín.
Chinchorro #3 Chinchorro
El polioperado haciendo el ridículo ante líderes internacionales.
Alegremensajero #8 Alegremensajero
Muy patriota pero más traidor y no nace...
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
La IF empieza a moverse para atacar a Perro…

Hostia como salga de nuevo presi xD
#7 mcfgdbbn3
¿Los grupos de acosadores que persigan a políticos y periodistas cuentan como "pandilleros"?
#11 Perrota
Así está el nivel del facherio. Lo que sea para tener atención. Incluso a costa de España.

Cuanto peor, mejor.
devilinside #5 devilinside
A ver, tontolapolla, ¿todavía no sabes cómo funciona lo de las visitas oficiales? Le tiene que invitar el malvado Gobierno
Aokromes #2 Aokromes
pues, a ver si le denuncian por el delito que comete.
NoPracticante #4 NoPracticante
#2 incitación a la survercion como mínimo.
Alegremensajero #10 Alegremensajero
#4 El que llama golpista a los demás proponiendo uno...
Sinfonico #14 Sinfonico
Un tonto invita a otro tonto y dicen tonterías.
Tonterías y apestas del estado {0x1f602}
The_Ignorator #12 The_Ignorator
Hasta la polla del Kilo, del otro y de el de la moto.

Creo que escucho más a ciertos políticos y medios de difusión hablando de ellos que de otras cosas.

Parece que viven para reaccionar a lo que hace



"....y se pasaron tanto tiempo hablando de Kilo, que nunca supe que pensaban ni que hacían"
A.more #17 A.more
Este cerro el mitin del PP. Y no sienten vergüenza. Ni se cagan
Savatage51 #16 Savatage51
Podían dejar de subir noticias de ese infraser. Así no le dábamos coba.
#15 padawanmi
Monchito Quiles, el inmigrante
