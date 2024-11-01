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Bukele carga contra las organizaciones de derechos humanos que no protegieron a Noelia: "Prefieren matar a las víctimas"
El mandatario arremetió contra organizaciones de derechos humanos y contra quienes dieron su aprobación a la eutanasia de la joven
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noelia
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bukele
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derechos humanos
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#1
cKr1
El gilipollas que faltaba en el circo
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#3
HeilHynkel
Pensábamos que no cabía un tonto más ... y se apretaron para hacer sitio.
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#5
yabumethod
Esta pobre chica va a morir viendo como se le discute su decisión internacionalmente. Joder.
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#6
MiguelDeUnamano
#5
La escoria patria no tiene otra cosa mejor que hacer que joderle la vida a los españoles.
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#2
cenutrios_unidos
Bukele píntate el pelo con carioca y deja a la chica en paz.
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#4
Nokith
Bukele, entretenme payaso.
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#7
To_lo_loco
Está es la libertad que profesan estos liberales de mierda.
Sufres, te jodes, consume y produce.
Libertad de que el que te explota y miente pueda hacerlo más impunemente.
Está distopia es impresionante.
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Está distopia es impresionante.