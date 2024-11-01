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Bukele carga contra las organizaciones de derechos humanos que no protegieron a Noelia: "Prefieren matar a las víctimas"

El mandatario arremetió contra organizaciones de derechos humanos y contra quienes dieron su aprobación a la eutanasia de la joven

| etiquetas: noelia , bukele , derechos humanos , ddhh , eutanasia
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7 comentarios
1 1 2 K 12 actualidad
#1 cKr1
El gilipollas que faltaba en el circo
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Pensábamos que no cabía un tonto más ... y se apretaron para hacer sitio.
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yabumethod #5 yabumethod
Esta pobre chica va a morir viendo como se le discute su decisión internacionalmente. Joder.
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MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#5 La escoria patria no tiene otra cosa mejor que hacer que joderle la vida a los españoles.
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Bukele píntate el pelo con carioca y deja a la chica en paz.
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Nokith #4 Nokith
Bukele, entretenme payaso.
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#7 To_lo_loco
Está es la libertad que profesan estos liberales de mierda.

Sufres, te jodes, consume y produce.

Libertad de que el que te explota y miente pueda hacerlo más impunemente.

Está distopia es impresionante.
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menéame