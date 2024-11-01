Buenos Aires, Elecciones 2025: se cayó la página del padrón electoral y mucha gente no sabe dónde tiene que ir a votar

Pasadas las 10 de la mañana, el sitio web donde los bonaerenses pueden consultar el padrón electoral no funciona. Al momento del desperfecto había 100 mil consultas en simultáneo. La elección arrancó con problemas. Los padrones fueron modificados con ayuda de inteligencia artificial con el objetivo de asignar domicilios de voto más cercanos para los electores. Sin embargo, hubo votantes que se quejaron por la designación de sedes más alejadas que las originales.