edición general
19 meneos
18 clics
Buenos Aires, Elecciones 2025: se cayó la página del padrón electoral y mucha gente no sabe dónde tiene que ir a votar

Buenos Aires, Elecciones 2025: se cayó la página del padrón electoral y mucha gente no sabe dónde tiene que ir a votar

Pasadas las 10 de la mañana, el sitio web donde los bonaerenses pueden consultar el padrón electoral no funciona. Al momento del desperfecto había 100 mil consultas en simultáneo. La elección arrancó con problemas. Los padrones fueron modificados con ayuda de inteligencia artificial con el objetivo de asignar domicilios de voto más cercanos para los electores. Sin embargo, hubo votantes que se quejaron por la designación de sedes más alejadas que las originales.

| etiquetas: elecciones 2025 , bsas , padrón , caída página
18 1 0 K 230 actualidad
6 comentarios
18 1 0 K 230 actualidad
Andreham #1 Andreham
El liberalismo funciona. Son libres de votar donde quieran, y luego ya veremos si cuenta el voto.
6 K 84
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #4 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#1 Exacto, quien es el estado liberticida y opresor para evitar que vote donde a mi me de la gana.
1 K 17
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Viva la dictadura, carajo !!
3 K 53
calde #5 calde *
Tela con el chanchullo ultralibertario...

"Cabe recordar que para esta elección, los padrones fueron modificados con ayuda de inteligencia artificial con el objetivo de asignar domicilios de voto más cercanos para los electores. Sin embargo, a partir del cambio, hubo votantes que se quejaron por la designación de sedes para votar más alejadas que las originales"

Tan difícil es hacerlo como toda la vida por la dirección de empadronamiento??? :palm:

Cuánto costaría el sistema mediante la chachiguay IA??? :palm:
1 K 24
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Pero Venezuela más.
1 K 22
#6 Pixmac *
¿Para saber el lugar de votación deben esperar al mismo día de la votación? No me extraña que tuvieran 100.000 peticiones en simultáneo :palm: Deberían cambiar el procedimiento y que al menos haya una semana de antelación.

El error de la IA seguramente sea buscado. Medir distancias no debería ser nada complicado para un sistema informático. Ahora mismo a Milei no le interesa una gran partición electoral y querrá que voten los suyos, que probablemente sí tendrán un lugar de votación cercano.
0 K 20

menéame