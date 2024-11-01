Buenos Aires, Elecciones 2025: se cayó la página del padrón electoral y mucha gente no sabe dónde tiene que ir a votar

Pasadas las 10 de la mañana, el sitio web donde los bonaerenses pueden consultar el padrón electoral no funciona. Al momento del desperfecto había 100 mil consultas en simultáneo. La elección arrancó con problemas. Los padrones fueron modificados con ayuda de inteligencia artificial con el objetivo de asignar domicilios de voto más cercanos para los electores. Sin embargo, hubo votantes que se quejaron por la designación de sedes más alejadas que las originales.
| etiquetas: elecciones 2025 , bsas , padrón , caída página
"Cabe recordar que para esta elección, los padrones fueron modificados con ayuda de inteligencia artificial con el objetivo de asignar domicilios de voto más cercanos para los electores. Sin embargo, a partir del cambio, hubo votantes que se quejaron por la designación de sedes para votar más alejadas que las originales"
Tan difícil es hacerlo como toda la vida por la dirección de empadronamiento???
Cuánto costaría el sistema mediante la chachiguay IA???
El error de la IA seguramente sea buscado. Medir distancias no debería ser nada complicado para un sistema informático. Ahora mismo a Milei no le interesa una gran partición electoral y querrá que voten los suyos, que probablemente sí tendrán un lugar de votación cercano.