Café con cafeína para reducir la fibrilación auricular (inglés)

Conclusiones y relevancia En este ensayo clínico de bebedores de café después de una cardioversión exitosa, la asignación al consumo de café con cafeína en promedio 1 taza al día se asoció con una menor recurrencia de FA o aleteo auricular en comparación con la abstinencia de café y productos con cafeína.
En este ensayo clínico aleatorizado multicéntrico que incluyó a 200 pacientes con FA persistente sometidos a cardioversión, el riesgo de FA recurrente fue significativamente menor en el grupo asignado al consumo de café (47%) en comparación..
"El café con cafeína se ha considerado tradicionalmente proarrítmico.6 Los pacientes comúnmente lo consideran un desencadenante frecuente de episodios de FA, y los médicos continúan aconsejando que la reducción del café puede minimizar los efectos de la FA.7,8 Por el contrario, el reciente ensayo aleatorizado sobre café y ectopia auricular y ventricular en tiempo real (CRAVE) encontró que el consumo de café con cafeína no resultó en más contracciones auriculares prematuras que se sabe que desencadenan episodios de FA.9-11 De manera similar, los estudios observacionales generalmente no han informado de un riesgo mayor o incluso menor de FA entre quienes consumían café.12-16Sin embargo, los estudios observacionales son propensos a generar confusión y no está claro si estos hallazgos están sesgados por diferencias sistemáticas entre bebedores de café y no bebedores de café. Una comprensión precisa de cualquier efecto del café con cafeína sobre la FA sería de gran interés tanto para los pacientes como para los médicos. Así, el presente ensayo clínico aleatorizado comparó el consumo de café con cafeína frente a la abstinencia de café y cafeína en pacientes con FA".
Funding: National Health and Medical Research Council of Australia; National Heart Foundation of Australia; Hospital Research Foundation; National Heart, Lung, and Blood Institute; and National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism