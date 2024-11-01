Café con cafeína para reducir la fibrilación auricular (inglés)

Conclusiones y relevancia En este ensayo clínico de bebedores de café después de una cardioversión exitosa, la asignación al consumo de café con cafeína en promedio 1 taza al día se asoció con una menor recurrencia de FA o aleteo auricular en comparación con la abstinencia de café y productos con cafeína.

En este ensayo clínico aleatorizado multicéntrico que incluyó a 200 pacientes con FA persistente sometidos a cardioversión, el riesgo de FA recurrente fue significativamente menor en el grupo asignado al consumo de café (47%) en comparación..