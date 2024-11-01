·
Bucéfalo - El Noviajo - Directo en Mérida
Canción del grupo Bucéfalo adaptando textos de Luis Chamizo, autor pionero del dialecto extremeño conocido como castúo. Tiene subtítulos.
ocio
#6
Catapulta
#5
En el estudio de Luismi estuve un tiempo compartiendo local con el y los de Sinkope. Pero tú tienes que ser más vejestorio que yo
1
K
25
#7
Leon_Bocanegra
#6
Soy más joven que ellos, yo les conozco porque me gustaba mucho el Gitano la Cabra y la trompeta, y cuando los vi por primera vez , en Toledo , el grupo lo formaban Raúl, Álvaro al bajo, Alberto a la guitarra y Luismi a la batería. Luego fui siguiendo al grupo y cuando podía iba a verlos a Mérida (soy de Murcia) y ahí entró el chino en el grupo. De hecho justo hoy me ha salido un video de un concierto en Madrid y salgo por ahí, sentado al lado de Alberto
Adjunto foto de mi brazo.
1
K
25
#8
Catapulta
#7
Al gitano lo vi en Mérida hace 20 años o así cuando empezaba a tocar yo y era un chaval. Al alba, me gustó esa versión. Me pasaron un CD pirata de ellos con platero y tu y extremoduro para versionar los.
0
K
15
#9
Leon_Bocanegra
#8
pues no descarto que yo estuviera en ese concierto. Porque he echado 20000 viajes a Mérida, don Benito y Badajoz (ahí recuerdo verlos en la sala mercantil) para verlos.
0
K
10
#10
Catapulta
#9
En mérida fue en la sala Trajano creo recordar. En el mercantil he estado tocando en Badajoz
sobre todo en jam sessions. Pues si que te mueves desde murcia. Buen dinero has invertido en conciertos jajaja suertudo
0
K
15
#14
Leon_Bocanegra
#10
a ver, es que allí teneis un buen grupillo de gente que se mueve y hace cosas en temas musicales. En murcia tenemos una sala muy buena de conciertos, pero poca gente que se mueva y haga cosas. Al final a los que nos gusta ver conciertos que no sean de "estrellas del rock" (anoche mismo me criticaban por aquí por no conocer al cantante de los Piratas y al tal Morrisey ese)
nos toca viajar a Extremadura alguna que otra vez.
La última vez fue en noviembre del 2025 a Cáceres a la Bogaloo a ver Raúl Cabra y la Sukyband. (Con el chino a la guitarra)
Van a sacar DVD del concierto, allí se me verá en primera fila.
0
K
10
#16
Catapulta
#14
Jajaja, si te digo que la de sukiband fue mi primera "novia" y que está como una reputa verga... Le empecé dando clases y ... Bueno mejor no digo más que no sea que se me vuelva en contra todo esto algún día
Aquí un sitio muy bueno que vi es en don benito el rincón de pio. Pude ver gratis a los jardindelacroix, de las bandas nacionales que más me gustan.
0
K
15
#17
Leon_Bocanegra
#16
yo la conocí en noviembre en el concierto. Y si, tenía pinta de estar como una chota. Claro que no considero que eso sea malo
Tb conocí allí a Liber de Torres que es el batería, supongo que tb lo conocerás por lo que veo.
0
K
10
#18
Catapulta
*
#17
Tampoco creas que conozco a tanta gente. Siempre he ido muy por mi lado. Me han pedido para tocar en muchos grupos pero soy de que o me gusta lo que hago o paso. Y yo soy del palo hardcore y metal técnico, cosas que no tiene seguimiento alguno en este país. En su día ella estaba loca de para mal. De joderle la vida a la gente. Pero no entraré en detalle no sea que os hagáis megaamigos y me aparezca un día con un cuchillo o algo
Seré el músico de aquí con menos contactos. Y no es…
» ver todo el comentario
0
K
15
#19
Leon_Bocanegra
#18
al final acabaré sabiendo quién eres
si has tocado en mercantil seguro que Manolito Vega me informa sobre ese misterioso virtuoso de la música
0
K
10
#20
Catapulta
*
#19
De desconocidos a desconocidos...
POR FAVOR NO COMENTES NADA A NADIEEEE
Hace ya la tira de años que no tocó en el mercantil ni en ningún sitio bien. Lo ultimo ha sido en eventos abiertos y concursos de bandas nuevas y eso.
Como se sepa quien soy cierro la cuenta
Aaahhh, no, no. Era todo mentira, me lo inventé todo, no sé ni tocar la flauta ni conozco a esa gente, solo quería hacerme el guay. Solo respondo lo que me dice la ia jejeje
1
K
25
#21
Leon_Bocanegra
*
#20
tranquilo, si soy un puto cabeza hueca, dentro de tres días ni me acuerdo de esta conversación. La próxima vez que vaya a Extremadura no me acordaré ni de mi nombre
0
K
10
#11
Leon_Bocanegra
*
#8
Entiendo que tienes un grupo. Como se llama?
0
K
10
#12
Catapulta
#11
Na, he estado en varios pero nada con disco. Tocó un estilo poco popular y la gente al final lo deja por montar su banda de tributos o un rock alternativo comercial de esos... El ciclo del músico español. Cuando algún antro hace jam sessions me avisan para tocar, hace ya 3 años que no estoy en ningún grupo.
0
K
15
#1
Catapulta
Aclaraciones: el castúo es la forma general que engloba todas las hablas de Extremadura, mayormente el habla común que es el dialecto castellano de transición con el estremeñu.
Es decir, no es una canción en estremeñu sino en el dialecto castellano de la región de hace 100 años, época del autor Luis Chamizo.
0
K
15
#15
Leon_Bocanegra
*
#13
Raúl Cabra y la Sukyband. Los vi en noviembre.
youtu.be/DeraRje-AkY?is=rzUB26wN3FEfjF4h
0
K
10
#3
Leon_Bocanegra
Vale, ahora que veo el vídeo , veo que sale Raúl cantando y Alberto (Sinkope) a la guitarra.
Que recuerdos!
0
K
10
#2
Leon_Bocanegra
Ostia , ahí tocaban el chino y el hermano de mi gran amigo Álvaro (como se te echa de menos).
El chino ahora tiene un nuevo proyecto con su novia y Raúl Jiménez (El Gitano La Cabra y La Trompeta)
Los vi hace un par de meses en Cáceres.
0
K
10
#4
Catapulta
#2
El chino tiene no uno sino 20 proyectos y en su estudio le saca canciones al que quiera de cualquier cosa al final tiró de la música el hombre. También tienes ahí al wudi que hasta hace poco era el guitarrista del robe.
1
K
25
#5
Leon_Bocanegra
#4
a Woody Amores no lo conozco, me habría gustado. Conozco a Raúl Jiménez, Alberto y Vito de Sinkope, al Chino, a Luismi ( técnico de sonido) y conocí a Álvaro G. Delicado, que falleció hace unos años.
0
K
10
#13
inerte
#2
¿Recuerdas el nombre de ese nuevo proyecto?
0
K
9
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
