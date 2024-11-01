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El brutal-mega-post del coleccionista de Philip K Dick

El brutal-mega-post del coleccionista de Philip K Dick

¿Por qué Dick y no otro? Bueno, si que tengo otros... Lovecraft, Asimov, etc. Pero Dick es sin lugar a dudas el que más material ha traído a mi colección. Sin duda. Empecé por ir comprando el DADoES (abreviatura de Do Androids Dream of Electric Sheep?) en inglés, luego en catalán, en francés... en cualquier idioma. Y luego en cualquier edición. Y de paso los cuentos completos en español, y sus otras novelas. También las inglesas, y ¿por qué no en francés?

| etiquetas: scifi , k.dick , literatura , post
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4 comentarios
8 2 0 K 147 cultura
#2 hackerman
Mi respeto, no sirve para nada pero alguien tenía que hacerlo, respect bro.
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aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"¿por qué no en francés?"
Por salud personal, por ejemplo {0x1f481}
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Jakeukalane #4 Jakeukalane
No sabía que había escrito un post. Jaja.
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millanin #3 millanin
Mi ex decía que yo no tenía una colección. Que lo que tenía es una enfermedad.
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menéame