El brutal-mega-post del coleccionista de Philip K Dick

¿Por qué Dick y no otro? Bueno, si que tengo otros... Lovecraft, Asimov, etc. Pero Dick es sin lugar a dudas el que más material ha traído a mi colección. Sin duda. Empecé por ir comprando el DADoES (abreviatura de Do Androids Dream of Electric Sheep?) en inglés, luego en catalán, en francés... en cualquier idioma. Y luego en cualquier edición. Y de paso los cuentos completos en español, y sus otras novelas. También las inglesas, y ¿por qué no en francés?