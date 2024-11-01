edición general
Una brutal explosión en un piso de Soria deja tres heridos y 14 vecinos desalojados

Una de las personas heridas ha tenido que ser trasladada al hospital. Se investiga la posibilidad de que se trate de una deflagración de una bombona de gas butano. Una brutal explosión en un piso de Soria ha dejado tres heridos, uno de ellos un joven que vivía en la vivienda. El suceso ha tenido lugar pasada las doce de la noche en la calle Diego Acebes, donde la deflagración ha sembrado la alarma en el vecindario. La explosión ha hecho que todo los vecinos del inmueble hayan sido desalojados, en total 14 personas incluyendo a los heridos.

Las primeras informaciones, según pudo constatar desde el lugar de los hechos, señalaban que la explosión podría haberse producido por una fuga de butano, combinada con la chispa de un cigarro.
Butano y estufilla o similar....
Café y cigarro sale mal
