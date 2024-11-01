Bruselas sopesa denunciar a China ante la OMC por los aranceles que impone desde hoy al lácteo europeo

La Comisión Europea está analizando las opciones que tiene para denunciar a China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los aranceles permanentes de hasta el 11,7% que impone desde este viernes a las importaciones de una serie de productos lácteos europeos, una tasa que Bruselas considera "injustificada". "Consideramos que estas medidas están injustificadas", ha indicado en una rueda de prensa el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, quien ha reconocido que los gravámenes definitivos son "sustancialmente más bajos" que los