edición general
8 meneos
14 clics
Bruselas sopesa denunciar a China ante la OMC por los aranceles que impone desde hoy al lácteo europeo

Bruselas sopesa denunciar a China ante la OMC por los aranceles que impone desde hoy al lácteo europeo

La Comisión Europea está analizando las opciones que tiene para denunciar a China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los aranceles permanentes de hasta el 11,7% que impone desde este viernes a las importaciones de una serie de productos lácteos europeos, una tasa que Bruselas considera "injustificada". "Consideramos que estas medidas están injustificadas", ha indicado en una rueda de prensa el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, quien ha reconocido que los gravámenes definitivos son "sustancialmente más bajos" que los

| etiquetas: bruselas , china , arancel
6 2 0 K 91 actualidad
5 comentarios
6 2 0 K 91 actualidad
javibaz #2 javibaz
¿Han comentado algo de los aranceles de naranjito?
3 K 57
#4 colemur
#2 EEUU no va a hacer ni caso de los arbitrajes, así que ni merece la pena perder el tiempo.
Con China a lo mejor hay margen de negociación, porque el objetivo de fondo de ambas economías tiene mucho en común.
1 K 25
pitercio #5 pitercio
Joer que puntería tiene Winnie The Pooh. Le acierta justo a los productos que exportan Francia Alemania y Holanda :troll:
0 K 15
azathothruna #1 azathothruna
Habra webos de sacar a China de la OMC?
0 K 14
#3 luckyy
Hay que echar a los neoliberales de europa, ya.
0 K 9

menéame