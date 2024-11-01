edición general
Bruselas dará fondos a cada país en su plan de Vivienda pero rechaza una 'caja' común como pedía España y tampoco topará los alquileres

Bruselas quiere empezar a tomarse en serio la crisis estructural de la vivienda en toda la UE y por eso este martes presenta su ansiado plan de vivienda asequible, anunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado mes de septiembre. Según fuentes consultadas por 20minutos, el mismo no incluirá, como piden algunos países miembros, entre ellos España, topes a los precios de los alquileres (tampoco en las llamadas zonas tensionadas). El Ejecutivo comunitario no incluirá la regulación de los precios.

sotillo #2 sotillo
Si tiene que pasar por las comunidades y ayuntamientos del pp ya podéis ser hijos de papá si queréis tener casa
gelatti #3 gelatti
#2 yo creo q esto une bastante a PP y PSOE, ninguno de ellos está interesado en que baje el precio de la vivienda, como el 60-70% de los españoles que tienen casa. Estamos jodidos el resto.
#4 dclunedo
#2 En concreto en Pozuelo y Galapagar :troll:
Findeton #1 Findeton
Afortunadamente no pondrá precios máximos, lo cual jamás ha funcionado, lo sabemos desde el edicto de Diocleciano hace 1700 años.

es.wikipedia.org/wiki/Edicto_sobre_Precios_Máximos
