Bruselas dará fondos a cada país en su plan de Vivienda pero rechaza una 'caja' común como pedía España y tampoco topará los alquileres

Bruselas quiere empezar a tomarse en serio la crisis estructural de la vivienda en toda la UE y por eso este martes presenta su ansiado plan de vivienda asequible, anunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado mes de septiembre. Según fuentes consultadas por 20minutos, el mismo no incluirá, como piden algunos países miembros, entre ellos España, topes a los precios de los alquileres (tampoco en las llamadas zonas tensionadas). El Ejecutivo comunitario no incluirá la regulación de los precios.