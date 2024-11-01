Bruselas concluye que las webs porno Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos permiten que los menores accedan a sus contenidos

La Comisión Europea ha concluido este jueves una investigación en la que señala que las webs pornográficas Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos vulneran la Ley de Servicios Digitales (DSA) al no proteger a los menores frente a sus contenidos. Aunque en sus Términos de Servicio afirman que son plataformas son solo para adultos, los cuatro sitios permiten que los menores accedan simplemente haciendo clic en un punto de confirmación de que tienen 18 años o más.
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No les hacía falta un pajaporte, sólo alguno de esos sistemas que te dice que si un tipo tiene tarjeta de crédito, un email antiguo y una cuenta de linkedin, es muy probable que sea mayor de edad. Ya si quieres pajaporte, que es fácil, pues todo bien.
Hace años el porno era tecnología punta. Hoy es una commodity que se niega a implementar nada nuevo.
Que les den po'l culo, que de eso saben bastante
Es demasiado trabajo, completamente imposible de implementar.
En el mundo hay teras de porno digital en nubes, dvds, usb, discos portables, etc. del que se tardan escasos minutos en duplicar y transferir por medio mundo.
Podrás bloquear que un chaval, llamémosle Pedrito, de 12 o 14 años no vea la web X (nunca mejor dicho) pero cuanto va a tardar Pedrito en conseguir un USB con 20 pelis o el Dropbox de Pepito que tiene 3000 fotos guardadas. Y cuanto va a tardar Pedrito de subirlas a su Mega y compartirlas con todos sus colegas, y estos con sus colegas......
Esto, con la cantidad de material digital que ya hay en circulación, es inevitable.
Un brindis al sol; Buenas intenciones, impacto decorativo.