Bruselas concluye que las webs porno Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos permiten que los menores accedan a sus contenidos

La Comisión Europea ha concluido este jueves una investigación en la que señala que las webs pornográficas Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos vulneran la Ley de Servicios Digitales (DSA) al no proteger a los menores frente a sus contenidos. Aunque en sus Términos de Servicio afirman que son plataformas son solo para adultos, los cuatro sitios permiten que los menores accedan simplemente haciendo clic en un punto de confirmación de que tienen 18 años o más.