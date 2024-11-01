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Bruselas concluye que las webs porno Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos permiten que los menores accedan a sus contenidos

La Comisión Europea ha concluido este jueves una investigación en la que señala que las webs pornográficas Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos vulneran la Ley de Servicios Digitales (DSA) al no proteger a los menores frente a sus contenidos. Aunque en sus Términos de Servicio afirman que son plataformas son solo para adultos, los cuatro sitios permiten que los menores accedan simplemente haciendo clic en un punto de confirmación de que tienen 18 años o más.

| etiquetas: unión europea , pornhub , stripcat , xnxx , xvideos , verificación de edad
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
allaquevamos #2 allaquevamos
Sorpresón en las Gaunas!!!, ya veras cuando se enteren de que todas las demás tampoco.
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#10 Frank39
#2 yo tb veo sus videos
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#5 LaMinaEnMiPuerta
Necesito una lista más larga para comprobar.
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cosmonauta #3 cosmonauta *
Mira que hay que ser ceporro. Les están avisando desde hace años, tienen la tecnología para hacerlo y aún así se niegan a implementar ni que sea un control mínimo.

No les hacía falta un pajaporte, sólo alguno de esos sistemas que te dice que si un tipo tiene tarjeta de crédito, un email antiguo y una cuenta de linkedin, es muy probable que sea mayor de edad. Ya si quieres pajaporte, que es fácil, pues todo bien.

Hace años el porno era tecnología punta. Hoy es una commodity que se niega a implementar nada nuevo.

Que les den po'l culo, que de eso saben bastante ;)
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#4 harverto
¿Tan difícil es meter todas las webs para adultos en dominios .xxx e impedir que los menores accedan a esos contenidos, vía mac+ DNS?
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cosmonauta #6 cosmonauta
#4 Es el mismo problema. ¿Como saber que son los padres y no los hijos quienes acceden?
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#7 harverto
#6 ¿Quién paga la factura? Este móvil, tablet o usuario de pc portátil es para un menor, y santas pascuas.
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Gry #8 Gry
#4 Eso requiere que sus padres o tutores dediquen 5 minutos a configurar los dispositivos que utilizan sus hijos como pertenecientes a menores de edad.

Es demasiado trabajo, completamente imposible de implementar.
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#9 harverto
#8 Eso es asín
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
pajaporte para todos o cerrozajo, e imagino que no seran las unicas
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allaquevamos #11 allaquevamos
Poner puertas al campo del porno a estas alturas es imposible.
En el mundo hay teras de porno digital en nubes, dvds, usb, discos portables, etc. del que se tardan escasos minutos en duplicar y transferir por medio mundo.

Podrás bloquear que un chaval, llamémosle Pedrito, de 12 o 14 años no vea la web X (nunca mejor dicho) pero cuanto va a tardar Pedrito en conseguir un USB con 20 pelis o el Dropbox de Pepito que tiene 3000 fotos guardadas. Y cuanto va a tardar Pedrito de subirlas a su Mega y compartirlas con todos sus colegas, y estos con sus colegas......

Esto, con la cantidad de material digital que ya hay en circulación, es inevitable.
Un brindis al sol; Buenas intenciones, impacto decorativo.
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menéame