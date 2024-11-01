Bruselas advierte a España sobre la regularización masiva de inmigrantes: «No es un cheque en blanco»

La Comisión Europea avisa que aunque es competencia del Gobierno de Sánchez, este también garantizar que su aplicación no tendrá «consecuencias negativas» en el resto de países de la UE.
| etiquetas: bruselas , pedro sánchez , regularización , inmigración , unión europea
Son humanos y tienen derechos, guste o no a los fachapobres.
La residencia y trabajo española solo autoriza a trabajar en España.No permite trabajar legalmente en otro país.
El comisario de migraciones es quien ha dicho las chorradas, uno del PP para que nos entendamos. No ha sido BRUSEEEEELLLAAASSS ...ya quisieran ellos.