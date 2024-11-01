edición general
7 meneos
17 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Bruselas advierte a España sobre la regularización masiva de inmigrantes: «No es un cheque en blanco»

Bruselas advierte a España sobre la regularización masiva de inmigrantes: «No es un cheque en blanco»

La Comisión Europea avisa que aunque es competencia del Gobierno de Sánchez, este también garantizar que su aplicación no tendrá «consecuencias negativas» en el resto de países de la UE.

| etiquetas: bruselas , pedro sánchez , regularización , inmigración , unión europea
5 2 7 K 6 actualidad
13 comentarios
5 2 7 K 6 actualidad
Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
Querrá decir el Partido Popular Europeo por medio del representante del Partido Popular Austriaco Magnus Brunner, los cuales están más preocupados de recibir migajas de Trump que de Europa.
3 K 42
#10 Comorr
#5 mientras que sean migajas qué trabajen legalmente
0 K 6
Ominous #3 Ominous
La CE es facha.
3 K 40
obmultimedia #9 obmultimedia
#3 literalmente esta formada por eurodiputados del PP
0 K 11
Andreham #4 Andreham
Si no les gusta que nos echen de Schengen o que dejen de hacer negocios que expulsan a la gente de sus países en búsqueda de otros donde sus vidas no sean una mierda.

Son humanos y tienen derechos, guste o no a los fachapobres.
1 K 18
BenitoCameIa #2 BenitoCameIa
A qué consecuencias negativas se puede referir?? Si esa gente están aquí para pagar nuestras pensiones!
1 K 13
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Al estar regularizados en España se pueden mover por todo el espacio Schengen
0 K 10
BenitoCameIa #11 BenitoCameIa
#8 entonces pagarían las pensiones en otros países de la zona?
0 K 5
Sinof #13 Sinof
#11 Con una autorización de residencia en España (temporal o de larga duración), puedes moverte por el espacio Schengen como turista, igual que cualquier residente legal. Eso es derecho de circulación, no de trabajo.
La residencia y trabajo española solo autoriza a trabajar en España.No permite trabajar legalmente en otro país.
0 K 6
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin *
No son un millón de sirios, como en Alemania.
0 K 10
DonNadieSoy #6 DonNadieSoy
sensacionalista como poco
0 K 10
TipejoGuti #12 TipejoGuti
Voto Bulo, por la evidencia.
El comisario de migraciones es quien ha dicho las chorradas, uno del PP para que nos entendamos. No ha sido BRUSEEEEELLLAAASSS ...ya quisieran ellos.
0 K 10
#7 crissis
Bruselas, los herederos de Franco
0 K 7

menéame