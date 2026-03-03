edición general
La Bruja de Blair y Paranormal Activity lograron lo impensable: cambiaron el terror de los cines de siempre por el de internet

Mucho antes de que los sustos virales dominaran YouTube y las redes sociales, dos películas de bajo presupuesto demostraron que el terror podía parecer real y propagarse como si fuera un rumor en internet. Su éxito no solo llenó salas de cine: cambió para siempre la forma de contar y consumir historias de miedo en la era digital. Hubo un momento en la historia del cine de terror, en el que el miedo dejó de depender de monstruos, maquillaje o grandes efectos especiales. De repente, bastaba con una cámara temblorosa, una historia inquietante

nopolar #1 nopolar
Malas ambas, en mi opinión.
2 K 39
Bonzaitrax #6 Bonzaitrax
#1 La de Paranormal Activity no la he visto, la de La bruja de Blair la vi en el cine cuando la estrenarón. Aún me arrepiento de haber tirado el dinero para ver semejante truño.
0 K 11
ombresaco #2 ombresaco *
con el permiso de holocausto caníbal.

Los actores utilizaban sus nombres reales -> Creo que en ¿Quién puede matar a un niño? también lo hicieron
0 K 12
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
el found footage se retrotrae al menos a "Holocausto caníbal", y podemos considerar antecedente del género las novelas epistolares. Incluso el Quijote pretende ser found manuscript.
0 K 10
Cabre13 #4 Cabre13 *
Si os interesa este formato os puedo recomendar docenas de ellas. Desde las más sencillas y básicas estilo "grupo investiga en bosque" hasta cosas infinitamente más complejas como "documental reconstruye por qué desaparecieron todos los habitantes de un pueblo".
Por que es un formato, no un género; podemos llamarlo found footage (metraje encontrado) pero también hay muchos mockumentaries (documentales falsos), pero es que también hay películas de pura acción, de terror…   » ver todo el comentario
0 K 11
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
#4 El Quijote son supuestamente las crónicas históricas escritas por un sabio musulmán llamado Cide Hamete Benengeli, que Cervantes dice que se limita a traducir y compilar.
0 K 10

