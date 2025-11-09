edición general
9 meneos
12 clics
Un brote de sarampión por falta de vacunación deja ya nueve niños muertos en Israel

Un brote de sarampión por falta de vacunación deja ya nueve niños muertos en Israel

Hay 16 pacientes hospitalizados con la enfermedad y ocho se encuentran en cuidados intensivos. Son localidades con un alto porcentaje de población religiosa y ultraortodoxa, cuyos miembros a menudo no siguen los protocolos oficiales de vacunación.

| etiquetas: a tica unas , sarampión , niños , muertos , israel , vacuna
7 2 1 K 95 actualidad
7 comentarios
7 2 1 K 95 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Cada día que amanece...
0 K 15
HeXmit #2 HeXmit
¿Tenemos que tener empatía?
1 K 14
#4 Hynkel
#2 Si acaso, con los críos que sin tener la culpa se han comido las consecuencias de la irresponsabilidad de sus mayores.

Hay excepciones, los que tienen problemas de inmunidad por transplantes o cosas así están exentos de vacunarse. Pero aparte de esos casos, la omisión intencionada debería estar penada.
1 K 18
HeXmit #5 HeXmit
#4 Y no te falta razón pero resulta, a día de hoy, que "el pueblo elegido" por mi parte se puede ir al infierno.
0 K 8
#3 banksy
Nunca pensé que la muerte de niños me dejaría indiferente
0 K 6
ochoceros #6 ochoceros
#3 En esa zona hay mucha mortalidad infantil.

Sobre todo dependiendo del código postal.  media
1 K 23
yopasabaporaqui #7 yopasabaporaqui
#3 Pues esa falta de empatía es grave. Busca un psicólogo.
0 K 11

menéame