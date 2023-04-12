BRITISH AIRWAYS Concorde aterrizando en Kai Tak (1996)  

Concorde de Brithish Airways aterrizando en el aeropuerto Kai Tak de Hong Kong. El aeropuerto era muy conocido entre pilotos y pasajeros por su espeluznante aproximación. El Kai Tak ya está en desuso (se cerró en 1998). “Kai Tak fue uno de los últimos aeropuertos importantes del mundo en el que realmente había que confiar en las habilidades básicas de vuelo -‘palo y timón’- y todos nos sentimos un poco tristes cuando cerró” - Capitán Dave Newbery