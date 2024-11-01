Los BRICS duplican la contribución económica del G7 en paridad de compra [eng]

La participación de los países BRICS en la economía mundial superó el récord del 39% el año pasado en PIB de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), casi 11 puntos porcentuales más que la de los países del G7, según cálculos los datos del último informe del Fondo Monetario Internacional. La participación de los BRICS en el PIB mundial aumentó 0,5 puntos porcentuales el año pasado, alcanzando el 39%, su nivel más alto desde la creación de la asociación. Al mismo tiempo, la participación del G7 en la economía mundial descendió al 28% por primera vez.