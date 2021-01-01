edición general
La brecha salarial se dispara en Wall Street: este CEO gana 6.666 veces más que sus empleados

Los salarios de los directores ejecutivos (CEO por sus siglas en inglés) de las compañías que conforman el índice S&P 500, el principal indicador bursátil de EEUU, aumentaron un 7,7% el año pasado. La mediana de la remuneración total de los jefes de Wall Street ascendió a 19 millones de dólares el año pasado. El aumento fue superior al 7,2% registrado en 2023, según Farient Advisors, una consultora especializada en remuneración, y supuso el ritmo de crecimiento más rápido desde el aumento del 11,5% registrado en 2021.

9 comentarios
Bolgo #3 Bolgo
El número de la bestia
1 K 23
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los administradores de menéame persiguen usuarios, en concreto a mi, por denunciar cosas, me están persiguiendo en la vida privada, tened cuidado, esto es un peligro para todos
0 K 20
Bolgo #4 Bolgo
#1 Desarrolla el tema
0 K 9
sxentinel #7 sxentinel
#4 No creo que sea el lugar.

No entro en lo que comenta nadie y no he dicho nada de su comentario, pero tampoco nos pasemos.
0 K 14
Bolgo #8 Bolgo
#7 no estoy de acuerdo. El nick era premonitorio de lo que está padeciendo. Yo quiero saber
0 K 9
powernergia #6 powernergia
A ver lo que tarda alguno en soltar el mantra... "Si son empresas privadas que hagan con su dinero lo que quieran".
0 K 14
sxentinel #2 sxentinel
Leerla con la siguiente banda sonora.

www.youtube.com/watch?v=essAq0kEq10
0 K 14

