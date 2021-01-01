La brecha salarial se dispara en Wall Street: este CEO gana 6.666 veces más que sus empleados

Los salarios de los directores ejecutivos (CEO por sus siglas en inglés) de las compañías que conforman el índice S&P 500, el principal indicador bursátil de EEUU, aumentaron un 7,7% el año pasado. La mediana de la remuneración total de los jefes de Wall Street ascendió a 19 millones de dólares el año pasado. El aumento fue superior al 7,2% registrado en 2023, según Farient Advisors, una consultora especializada en remuneración, y supuso el ritmo de crecimiento más rápido desde el aumento del 11,5% registrado en 2021.