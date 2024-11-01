edición general
Brecha entre neonazis y simpatizantes durante la concentración ante el ‘Simancas’: «No lo ensuciéis»

Y es que, aunque más de un centenar de personas, incluidos no pocos simpatizantes del franquismo, acudieron a la cita -organizada bajo el lema ‘Los héroes no se tocan’-, buena parte del total se retiró cuando, de súbito, irrumpió ante el Colegio de la Inmaculada el grupo neonazi Núcleo Nacional. Con los rostros ocultos bajo bragas y pasamontañas, enarbolando las banderas y pancartas de su colectivo, y realizando el ‘saludo romano’ propio del fascismo, los recién llegados, pese a espantar a más de la mitad de los asistentes iniciales

Siempre pasa lo mismo con la izquierda en este país, no paran de pelarse entre ellos.

Se espantaron muchísimo. Claro, claro...
