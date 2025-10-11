Brasil incluye a República Dominicana y Haití en plan contra el hambre y la pobreza

El presidente de Brasil viajó este sábado a Roma para participar en el Foro Mundial de la Alimentación, convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y sostener su primera audiencia con el papa León XIV en el Vaticano. Según la cancillería brasileña, la Alianza ya trabaja en programas de asistencia para una docena de países, entre ellos República Dominicana y Haití, enfocados en el diseño de políticas públicas que garanticen la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible.