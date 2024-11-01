edición general
3 meneos
16 clics

Bou, 39 años y 39 títulos

El campeón de Honda continúa haciendo historia tras imponerse en un apretado duelo a Marcelli para conquistar su 20º título mundial bajo techo, el 39º en el total de su trayectoria.

| etiquetas: trial , bou , campeon , otra vez
2 1 1 K 26 deportes
2 comentarios
2 1 1 K 26 deportes
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Voy a relacionarla con esta de 2010 (su 4º Campeonato por encontes) www.meneame.net/story/toni-bou-logra-cuarto-titulo-consecutivo
0 K 16
The_Ignorator #2 The_Ignorator
Bua, donde esté Pablo Álvarez Meana :troll:
0 K 11

menéame