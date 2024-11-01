·
3
meneos
16
clics
Bou, 39 años y 39 títulos
El campeón de Honda continúa haciendo historia tras imponerse en un apretado duelo a Marcelli para conquistar su 20º título mundial bajo techo, el 39º en el total de su trayectoria.
|
etiquetas
:
trial
,
bou
,
campeon
,
otra vez
2
1
1
K
26
deportes
2
1
1
K
26
deportes
#1
Atusateelpelo
Voy a relacionarla con esta de 2010 (su 4º Campeonato por encontes)
www.meneame.net/story/toni-bou-logra-cuarto-titulo-consecutivo
0
K
16
#2
The_Ignorator
Bua, donde esté Pablo Álvarez Meana
0
K
11
