Borran 3.8 millones de documentos sobre OVNIs y ETs horas después de que Trump anunciara su desclasificación

El servidor principal de The Black Vault, dirigido por el investigador y ufólogo John Greenewald Jr., fue borrado el 20 de febrero, eliminando cientos de gigabytes de archivos sobre ovnis, proyectos desclasificados de la CIA y conspiraciones importantes, incluyendo el asesinato de JFK. Greenewald compartió la noticia en línea, explicando que algunos directorios del servidor sufrieron modificaciones sin explicación, incluyendo la modificación de los permisos, las medidas de seguridad sobre quién puede acceder a ellos o editarlos.