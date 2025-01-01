edición general
Borran 3.8 millones de documentos sobre OVNIs y ETs horas después de que Trump anunciara su desclasificación

Borran 3.8 millones de documentos sobre OVNIs y ETs horas después de que Trump anunciara su desclasificación

El servidor principal de The Black Vault, dirigido por el investigador y ufólogo John Greenewald Jr., fue borrado el 20 de febrero, eliminando cientos de gigabytes de archivos sobre ovnis, proyectos desclasificados de la CIA y conspiraciones importantes, incluyendo el asesinato de JFK. Greenewald compartió la noticia en línea, explicando que algunos directorios del servidor sufrieron modificaciones sin explicación, incluyendo la modificación de los permisos, las medidas de seguridad sobre quién puede acceder a ellos o editarlos.

7 comentarios
#1 Alcalino
Epstein, Epstein, Trump y Epstein
4 K 58
Kantinero #4 Kantinero
Iker Jimenez .......calienta.......
0 K 12
obmultimedia #2 obmultimedia
Desclasificar = borrar :troll: :troll: :troll: :troll:
0 K 11
DDJ #7 DDJ
Y gigacientos de información de los nuevos furrys esos xD
0 K 10
#3 arreglenenlacemagico
si estan desclasificados que los vuelva a descargar y si no que haga un backup
0 K 8
#6 ernovation
Por lo que dice esto no es mucho más de un terabyte. Tener un backup es de lo más sencillo, en un disco barato. Ya vereis como no hay backup.
0 K 7
Mltfrtk #5 Mltfrtk
ET teléfono mi casa :shit:
1 K 1

