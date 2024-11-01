·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8185
clics
13 años después de la muerte de Aaron Swartz
6365
clics
Empotra su camión contra la furgoneta de los ladrones que le estaban robando en el área de descanso
5782
clics
Las dos Españas separadas por un tabique de pan mascado
6775
clics
"Nací muerto. Me falta casi todo el cerebro, pero no dejo de luchar"
3684
clics
El derecho fundamental a la igualdad, marca Hacendado
más votadas
371
Sumar y Podemos tumbarán el decreto de ayudas para los caseros de Moncloa: "Regalar dinero público a los rentistas es un error"
566
La UCO de Balas acumula 200 días sin el informe del novio de Ayuso
497
"La vida cañón de Ayuso hay que pagarla de alguna forma": reacciones al uso de dinero de las residencias públicas de Madrid para la deuda con Quirón
466
El secretario general de la OTAN se alinea con Trump sobre Groenlandia y evita defender Dinamarca
290
Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
33
clics
Borja Iglesias denuncia insultos homófobos de la afición del Sevilla: "A ver si te mueres, maricón de mierda"
El delantero del Celta de Vigo se convirtió en el foco de los abucheos e insultos en su visita al Sánchez-Pizjuán, estadio en el que siempre recuerdan su paso por el Betis.
|
etiquetas
:
borja iglesias
,
homofobia
,
maricón
,
futbol
10
3
1
K
88
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
3
1
K
88
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#17
chavi
*
#_2
¿ Los conoces de algo ?
0
K
12
#1
mcfgdbbn3
"A ver si te mueres, maricón de mierda"
Sin dejar de exigir que este tipo de actitudes deberían cortarse, hay que dejar claro que quién dice eso muestra ser una persona con una vida llena de frustraciones y que esa "persona" solo sabe pagar dichas frustraciones con otra persona.
0
K
12
#2
tdgwho
#1
Y todo esto porque el tio se pintó las uñas.
A mi Borja me cae mal, no me parece buena persona, igual que aspas.
Pero no se me ocurriría insultarles, simplemente, si me cruzase con ellos, los ignoraría, para que perder tiempo con alguien que te cae mal?
Eso si, como futbolistas... a ver como hace el celta para encontrar el sustituto de Aspas...
2
K
42
#3
mcfgdbbn3
*
#2
: ¡Se ha pintado las uñas, se ha saltado el Código de Masculinidad
TM
, no hay derecho, debe pagar por ello! Solo falta que además tuviera las uñas largas y que llevase algún anillo que no fuera el de la boda o el del a comunión.
#Nota
: es una ironía.
#código_de_masculinidad
2
K
24
#5
tdgwho
#3
Lo que debería hacer es aceptar que está calvo y pelarse.
Basta ya de mentirse a si mismo.
Y mira que hay cosas con la que criticarle (sin balón es bastante guarro) pero desearle la muerte... No recuerdo haber leido comentarios en golf, tenis, F1 de este tipo, si, el tipico comentario random en twitter, pero eso es... twitter. Son como los tiktokers, comparten una neurona entre todos.
El futbol permite todo, empezando por los arbitros, los jugadores que fingen, que pierden tiempo, que…
» ver todo el comentario
0
K
10
#15
mcfgdbbn3
*
#5
: Mejor un trasplante a una calvicie o pelarse. Hay mucha gente que no quiere ser como Mr. Proper (AKA Don Limpio), a muchos nos recuerdan a los neonazis de los 90s, lo respeto a quién se lo haga.
0
K
12
#16
tdgwho
#15
hombre, es mas barato. Los pelos parece que son de unicornio
0
K
10
#6
Gotsel
#2
por qué no te parece buena persona, ¿qué hizo? Solo es curiosidad.
2
K
30
#8
tdgwho
#6
Voy a cambiar la palabra, no me parece buen deportista, sucio, sobretodo sin balón. es buen futbolista, si, pero no es buen deportista, no me gustan los jugadores que fingen (como el 90% de la plantilla del madrid o del barca
) o los que pierden tiempo pero luego se cabrean cuando se lo hacen a el.
En alguna ocasión he visto entradas suyas que no son lances de juego, son entradas en las que sabes que si das bien, puedes lesionar de gravedad.
Obviamente no le conozco en persona, mas allá de sus comentarios sobre lo de la selección y tal.
0
K
10
#9
kkculopis
#6
Ya te digo. Le habrá quitado la novia o el novio...
0
K
6
#7
freenetico
#2
Tu ‘me cae mal’ suena a excusa para no tener que pensar: así no hay que justificar nada
1
K
13
#10
tdgwho
#7
mi "me cae mal" es un motivo. Punto. y precisamente estoy usandolo para justificar que a pesar de eso, no se me ocurre ir a gritarle nada.
0
K
10
#11
freenetico
#10
Sin razones concretas, “me cae mal” es solo un prejuicio disfrazado de opinión
0
K
10
#12
tdgwho
#11
Pues piensa lo que quieras.
0
K
10
#13
freenetico
#12
Pienso lo que quiero, sí. Pero con razones
0
K
10
#14
tdgwho
#13
Tio, no eres capaz de pillar cuando te están mandando a paseo?
0
K
10
#4
sliana
Este se tiene en cuenta porque es blanco?
0
K
7
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Sin dejar de exigir que este tipo de actitudes deberían cortarse, hay que dejar claro que quién dice eso muestra ser una persona con una vida llena de frustraciones y que esa "persona" solo sabe pagar dichas frustraciones con otra persona.
A mi Borja me cae mal, no me parece buena persona, igual que aspas.
Pero no se me ocurriría insultarles, simplemente, si me cruzase con ellos, los ignoraría, para que perder tiempo con alguien que te cae mal?
Eso si, como futbolistas... a ver como hace el celta para encontrar el sustituto de Aspas...
#Nota: es una ironía. #código_de_masculinidad
Basta ya de mentirse a si mismo.
Y mira que hay cosas con la que criticarle (sin balón es bastante guarro) pero desearle la muerte... No recuerdo haber leido comentarios en golf, tenis, F1 de este tipo, si, el tipico comentario random en twitter, pero eso es... twitter. Son como los tiktokers, comparten una neurona entre todos.
El futbol permite todo, empezando por los arbitros, los jugadores que fingen, que pierden tiempo, que… » ver todo el comentario
Voy a cambiar la palabra, no me parece buen deportista, sucio, sobretodo sin balón. es buen futbolista, si, pero no es buen deportista, no me gustan los jugadores que fingen (como el 90% de la plantilla del madrid o del barca ) o los que pierden tiempo pero luego se cabrean cuando se lo hacen a el.
En alguna ocasión he visto entradas suyas que no son lances de juego, son entradas en las que sabes que si das bien, puedes lesionar de gravedad.
Obviamente no le conozco en persona, mas allá de sus comentarios sobre lo de la selección y tal.