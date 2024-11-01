edición general
Borja Iglesias denuncia insultos homófobos de la afición del Sevilla: "A ver si te mueres, maricón de mierda"

El delantero del Celta de Vigo se convirtió en el foco de los abucheos e insultos en su visita al Sánchez-Pizjuán, estadio en el que siempre recuerdan su paso por el Betis.

#17 chavi
#_2 ¿ Los conoces de algo ?
0 K 12
#1 mcfgdbbn3
"A ver si te mueres, maricón de mierda"

Sin dejar de exigir que este tipo de actitudes deberían cortarse, hay que dejar claro que quién dice eso muestra ser una persona con una vida llena de frustraciones y que esa "persona" solo sabe pagar dichas frustraciones con otra persona.
0 K 12
tdgwho #2 tdgwho
#1 Y todo esto porque el tio se pintó las uñas.

A mi Borja me cae mal, no me parece buena persona, igual que aspas.

Pero no se me ocurriría insultarles, simplemente, si me cruzase con ellos, los ignoraría, para que perder tiempo con alguien que te cae mal?

Eso si, como futbolistas... a ver como hace el celta para encontrar el sustituto de Aspas...
2 K 42
#3 mcfgdbbn3
#2: ¡Se ha pintado las uñas, se ha saltado el Código de MasculinidadTM, no hay derecho, debe pagar por ello! Solo falta que además tuviera las uñas largas y que llevase algún anillo que no fuera el de la boda o el del a comunión.

#Nota: es una ironía. #código_de_masculinidad
2 K 24
tdgwho #5 tdgwho
#3 Lo que debería hacer es aceptar que está calvo y pelarse.

Basta ya de mentirse a si mismo.

Y mira que hay cosas con la que criticarle (sin balón es bastante guarro) pero desearle la muerte... No recuerdo haber leido comentarios en golf, tenis, F1 de este tipo, si, el tipico comentario random en twitter, pero eso es... twitter. Son como los tiktokers, comparten una neurona entre todos.

El futbol permite todo, empezando por los arbitros, los jugadores que fingen, que pierden tiempo, que…   » ver todo el comentario
0 K 10
#15 mcfgdbbn3
#5: Mejor un trasplante a una calvicie o pelarse. Hay mucha gente que no quiere ser como Mr. Proper (AKA Don Limpio), a muchos nos recuerdan a los neonazis de los 90s, lo respeto a quién se lo haga.
0 K 12
tdgwho #16 tdgwho
#15 hombre, es mas barato. Los pelos parece que son de unicornio xD
0 K 10
Gotsel #6 Gotsel
#2 por qué no te parece buena persona, ¿qué hizo? Solo es curiosidad.
2 K 30
tdgwho #8 tdgwho
#6

Voy a cambiar la palabra, no me parece buen deportista, sucio, sobretodo sin balón. es buen futbolista, si, pero no es buen deportista, no me gustan los jugadores que fingen (como el 90% de la plantilla del madrid o del barca xD) o los que pierden tiempo pero luego se cabrean cuando se lo hacen a el.

En alguna ocasión he visto entradas suyas que no son lances de juego, son entradas en las que sabes que si das bien, puedes lesionar de gravedad.

Obviamente no le conozco en persona, mas allá de sus comentarios sobre lo de la selección y tal.
0 K 10
#9 kkculopis
#6 Ya te digo. Le habrá quitado la novia o el novio...
0 K 6
freenetico #7 freenetico
#2 Tu ‘me cae mal’ suena a excusa para no tener que pensar: así no hay que justificar nada
1 K 13
tdgwho #10 tdgwho
#7 mi "me cae mal" es un motivo. Punto. y precisamente estoy usandolo para justificar que a pesar de eso, no se me ocurre ir a gritarle nada.
0 K 10
freenetico #11 freenetico
#10 Sin razones concretas, “me cae mal” es solo un prejuicio disfrazado de opinión
0 K 10
tdgwho #12 tdgwho
#11 Pues piensa lo que quieras.
0 K 10
freenetico #13 freenetico
#12 Pienso lo que quiero, sí. Pero con razones
0 K 10
tdgwho #14 tdgwho
#13 Tio, no eres capaz de pillar cuando te están mandando a paseo?
0 K 10
#4 sliana
Este se tiene en cuenta porque es blanco?
0 K 7

