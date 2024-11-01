·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14721
clics
Rufián define con una palabra lo que está ocurriendo en Venezuela y es de lo más difundido del día
8367
clics
Primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos
6623
clics
La invasión
5839
clics
Todo el mundo está hablando de estos dos minutos de José Mota en su especial en TVE: "Está molestando"
5025
clics
¿Recordáis el paper sobre agujeros negros que llegó a portada? He programado una simulación
más votadas
520
Balance trágico: al menos 40 muertos durante ataque terrorista de EEUU a Venezuela
304
China llevaba un año comprando petróleo a Venezuela sin usar el dólar como moneda de pago
572
Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardear Caracas
335
El Manual del Saqueo Global de Estados Unidos
627
Pablo Iglesias: "Bombardean para robarles el petróleo e imponerles un gobierno títere”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
22
clics
Boom de compras de perros en Navidad pero los abandonos repuntan en enero
Han aumentado los criadores ilegales que venden cachorros con enfermedades y problemas de conducta por malos tratos
|
etiquetas
:
mascotas
,
consumo
8
2
0
K
82
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
82
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Tronchador.
Estúpidos idiotas egoístas. Niñatos incapaces de compromiso alguno.
2
K
17
#4
Galton
#2
Se tienen perros porque no se quieren tener hijos... sabe lo de los polvos y los lodos...
0
K
9
#5
Tronchador.
#4
Tengo hijo y mascotas.
Lo habitual es que sean los niños los que quieren las mascotas y los padres ceden a pasar suyo y luego pasa que se artan.
0
K
7
#6
Ingjen
#2
no creo sean niñatos, son adultos. Mascotistas,. Los animales no deberían vivir en un piso
0
K
7
#8
cfsr86
#6
ni tú en una casa, ya estamos con la misma chorrada de siempre, repitámoslo como papagallos, aunque no tenga sentido alguno...
0
K
6
#1
YSiguesLeyendo
Para anticipar el abandono, Pasarín apunta a indicadores claros que aparecen antes de cerrar la compra. Excusas para no visitar las instalaciones, imposibilidad de ver al cachorro con su madre o presión para cerrar la venta rápido son señales inequívocas. “Un perro no es un bien de consumo que se devuelve si no encaja”, subraya. Es un compromiso para más de una década.
0
K
16
#3
ur_quan_master
Es el mercado amigo
mascotista
0
K
11
#7
gotxi85
*
Por favor, nunca compréis, adoptad, sea el animal que sea.
Y hacedlo con cabeza sabiendo que hay que limpiarles las cacas, sacarlos a pasear (en el caso de los perros), dedicarles tiempo para jugar, van a vomitaros en el sofá, van a volcar papeleras y restregar la basura por el suelo, subirse a todos los muebles, meterse en vuestra cama, mearse en la alfombra, tenéis que pagar las consultas veterinarias, esterilizarlos, comprarles medicinas, y cuando se hagan mayores hacerles tratamientos,…
» ver todo el comentario
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo habitual es que sean los niños los que quieren las mascotas y los padres ceden a pasar suyo y luego pasa que se artan.
Y hacedlo con cabeza sabiendo que hay que limpiarles las cacas, sacarlos a pasear (en el caso de los perros), dedicarles tiempo para jugar, van a vomitaros en el sofá, van a volcar papeleras y restregar la basura por el suelo, subirse a todos los muebles, meterse en vuestra cama, mearse en la alfombra, tenéis que pagar las consultas veterinarias, esterilizarlos, comprarles medicinas, y cuando se hagan mayores hacerles tratamientos,… » ver todo el comentario