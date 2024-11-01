edición general
Boom de compras de perros en Navidad pero los abandonos repuntan en enero

Boom de compras de perros en Navidad pero los abandonos repuntan en enero

Han aumentado los criadores ilegales que venden cachorros con enfermedades y problemas de conducta por malos tratos

#2 Tronchador.
Estúpidos idiotas egoístas. Niñatos incapaces de compromiso alguno.
#4 Galton
#2 Se tienen perros porque no se quieren tener hijos... sabe lo de los polvos y los lodos...
#5 Tronchador.
#4 Tengo hijo y mascotas.
Lo habitual es que sean los niños los que quieren las mascotas y los padres ceden a pasar suyo y luego pasa que se artan.
#6 Ingjen
#2 no creo sean niñatos, son adultos. Mascotistas,. Los animales no deberían vivir en un piso
cfsr86 #8 cfsr86
#6 ni tú en una casa, ya estamos con la misma chorrada de siempre, repitámoslo como papagallos, aunque no tenga sentido alguno...
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Para anticipar el abandono, Pasarín apunta a indicadores claros que aparecen antes de cerrar la compra. Excusas para no visitar las instalaciones, imposibilidad de ver al cachorro con su madre o presión para cerrar la venta rápido son señales inequívocas. “Un perro no es un bien de consumo que se devuelve si no encaja”, subraya. Es un compromiso para más de una década.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Es el mercado amigo mascotista
#7 gotxi85 *
Por favor, nunca compréis, adoptad, sea el animal que sea.

Y hacedlo con cabeza sabiendo que hay que limpiarles las cacas, sacarlos a pasear (en el caso de los perros), dedicarles tiempo para jugar, van a vomitaros en el sofá, van a volcar papeleras y restregar la basura por el suelo, subirse a todos los muebles, meterse en vuestra cama, mearse en la alfombra, tenéis que pagar las consultas veterinarias, esterilizarlos, comprarles medicinas, y cuando se hagan mayores hacerles tratamientos,…   » ver todo el comentario
