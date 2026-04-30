Bomberos de toda Navarra piden la liberación de su compañero "secuestrado" por Israel: 'Patxi askatu, Palestina aurrera'

Bomberos de toda Navarra se han concentrado en la tarde de este jueves ante los parques de su servicio en apoyo a su compañero, Patxi Calleiras, que permanece detenido bajo custodia del ejército israelí, en una de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, la ambiciosa misión humanitaria que se dirigía a la Franja de Gaza.
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Es un secuestro no una detención hecha por un estado genocida. No puede permanecer detenido si ha sido secuestrado.