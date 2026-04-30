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Bomberos de toda Navarra piden la liberación de su compañero "secuestrado" por Israel: 'Patxi askatu, Palestina aurrera'

Bomberos de toda Navarra piden la liberación de su compañero "secuestrado" por Israel: 'Patxi askatu, Palestina aurrera'

Bomberos de toda Navarra se han concentrado en la tarde de este jueves ante los parques de su servicio en apoyo a su compañero, Patxi Calleiras, que permanece detenido bajo custodia del ejército israelí, en una de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, la ambiciosa misión humanitaria que se dirigía a la Franja de Gaza.

| etiquetas: bomberos , navarra , liberación , israel , patxi askatu , palestina aurrera
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2 comentarios
10 1 0 K 123 actualidad
Laendle #1 Laendle *
Cuando te sacan de un barco en aguas internacionales por la fuerza, te secuestran.
Es un secuestro no una detención hecha por un estado genocida. No puede permanecer detenido si ha sido secuestrado.
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estemenda #2 estemenda
#1 No se comprende por qué secuestrado va entre comillas.
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menéame