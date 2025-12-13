edición general
Bomberos dan consejos para "evitar riesgos" ante la alerta por lluvias en Valencia  

Después de las precipitaciones que cayeron en Cádiz, Huelva y Málaga, antes de que la borrasca 'Emilia' pusiera en aviso a 13 provincias, para este 14 de diciembre se activa la alerta naranja y roja en Valencia por lluvias. Por eso, los bomberos han dado consejos para "evitar riesgos".

No votar a partidos negacionistas debería ser la #1
Tremendo! Que listos son algunos.
#2 ¿Cual es tu queja exactamente, Paqui?
Estoy 100% convencido que tú hubieras sido de los que hace 1 año y pico diría: si no pasa nada, voy a coger el coche para ir al huerto a regar los tomates.
