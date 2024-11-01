edición general
Una 'bomba demográfica' ha estallado en España y está rompiendo las costuras del mercado laboral

La clave está en la población activa entre 25 y 54 años, los 'prime age workers'. Representan el 71,2% del total, cuando hace 15 años era el 80%, escorando la población activa hacía el grupo de mayor edad. Ha caído un 21,8%, el doble de la media europea, reduciendo la mano de obra disponible, no tanto porque los veteranos rechacen los trabajos, sino porque muchas empresas no buscan empleados en la siguiente franja de edad. Un efecto que, en teoría, se compensa con la inmigración. Pero la llegada de extranjeros no es suficiente

SMaSeR #8 SMaSeR
La culpa la tenéis vosotros hijos de puta. Aunque hubiese 10 millones de parados..., NO HAY OFICIALES, os habeis cargado los curros gracias a la temporalidad. No habéis puesto a una persona a ser la sombra de otra para que aprenda el oficio, por que eso es muy caro!!!, ahora a joderse.
Los peones en mi empresa 1900 pavos cobran ya (mi empresa se dedica al mecanizado), pero por mucho que les pagues, la experiencia no crece en un árbol!!!, se les van a jubilar los artesanos, los que llevan 20 años en la empresa y los que realmente llevan la empresa, no los 3 putos críos que son jefes en la oficina xD.
11 K 120
Sacronte #10 Sacronte
#8 Justo esto venia a comentar, hasta el estallido de la burbuja era normal que las empresas cogieran chavales para enseñarles el oficio aunque fuera pagando algo menos (yo por ejemplo estuve en un taller de carpinteria de aluminio) pero eso ya no se hace.

No se "entrenan" mecánicos, ni carpinteros, ni yesistas, ni electricistas, ni fontaneros. Luego pasan dos cosas, se lían a tortas por los oficiales porque literalmente no hay y cualquier trabajo de estas características a parte de tardar porque están hasta el culo de trabajo te vale una pasta...
3 K 44
aupaatu #3 aupaatu
Solucionado el problema del paro .Ya solo falta comprobar si se debía a la falta de puestos de trabajo o si la realidad era cosas de la patronal y su miserable reparto de la riqueza.
3 K 36
#5 lordban
Si no se hace lo mínimo para que la sociedad siga funcionando esta deja de funcionar, para sorpresa de nadie.
1 K 26
#7 Pkpkpk
"nuestra tasa de paro es mucho mayor que la de Italia y el grupo más numeroso son los mayores de 50 años. La falta de capacidad de las empresas para aprovechar ese talento es un lastre para el mercado laboral que ni siquiera la inmigración está logrando contrarrestar."

A ver qué nueva burrada se le ocurre al Garamendi ante esto ¬¬
1 K 21
SMaSeR #9 SMaSeR
#7 Sabes que pasa?, que no hay " talento ", porque se han dedicado a moverlos de un lado para otro, cambiándoles de oficio cada semana hasta que han llegado a una edad donde ya no los pueden meter de nuevas en ningún sitio por que ya se exige físico. Y para meter de peón a una persona de 50 tacos, metes a una de 20.
El problema lo van a tener ahora, por que cuando se les jubilen los que de verdad tienen experiencia, no van a tener gente de 50 años con experiencia para sustituirlos…   » ver todo el comentario
2 K 28
#4 Pkpkpk
"Esto implica que la población activa también se escora hacia el grupo de mayor edad, mientras el 'relevo' por parte de recién llegados al mercado laboral se reduce. Un efecto que, en teoría, se compensa con la inmigración. Pero la llegada de extranjeros no es suficiente para impedir un peso mayor de los seniors, lo que obliga a muchos sectores que dependen de un uso intensivo de la mano de obra a ver reducida su mano de obra disponible. No tanto porque los veteranos rechacen ciertos trabajos, sino porque muchas empresas no buscan empleados en esa franja de edad."

Muchas empresas no buscan empleados de "esa franja de edad" (más de 54 años) porque saben que no les van a poder explotar como a uno de 25.
1 K 17
Raziel_2 #1 Raziel_2 *
Otra bomba mas que estalla en España, joder, y ademas para paliar sus efectos necesita de mas mano de obra escla... extranjera.

Pues con el paro que hay deberian rebuscar o mejorar las condiciones laborales, asi como idea para buscar trabajadores.
0 K 10
#2 Feliberto *
Y mientras tanto la mayor tasa de paro de la UE. Este país no tiene remedio (ni sentido).
0 K 10
Laro__ #6 Laro__
#2 Nunca me he creído ese dato sin más. El trabajo en negro se mide como un porcentaje del PIB. Pues bien: estimaciones recientes (de principios de 2025, basadas en análisis externos como CEPR y Gestha), dan una cifra hasta el 24% del PIB. España sigue siendo uno de los países europeos con mayor economía sumergida.
0 K 13
crycom #11 crycom
#2 Esto pasa por tener a miles de "jóvenes" calentando una silla en la ESO repitiendo y no empezar una FP hasta los 18, sin salir al mercado laboral hasta los 20, cuando podrían haberlo hecho a los 16 o con una FP a los 18 y no me vengáis como que por poder pueden, porque nadie se va a una FP básica sin repetir, no hablemos ya de UFIL.
En otros países de Europa es mucho más normal ver a chavales con empleos de fin de semana y tardes, aquí están haciendo el nini durante años.
0 K 10
#12 pirat
Bienvenidos al mundo digital, virtual, de yutubers y de los robots que lo harán todo...
0 K 8

