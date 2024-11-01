Una 'bomba demográfica' ha estallado en España y está rompiendo las costuras del mercado laboral

La clave está en la población activa entre 25 y 54 años, los 'prime age workers'. Representan el 71,2% del total, cuando hace 15 años era el 80%, escorando la población activa hacía el grupo de mayor edad. Ha caído un 21,8%, el doble de la media europea, reduciendo la mano de obra disponible, no tanto porque los veteranos rechacen los trabajos, sino porque muchas empresas no buscan empleados en la siguiente franja de edad. Un efecto que, en teoría, se compensa con la inmigración. Pero la llegada de extranjeros no es suficiente
Los peones en mi empresa 1900 pavos cobran ya (mi empresa se dedica al mecanizado), pero por mucho que les pagues, la experiencia no crece en un árbol!!!, se les van a jubilar los artesanos, los que llevan 20 años en la empresa y los que realmente llevan la empresa, no los 3 putos críos que son jefes en la oficina .
No se "entrenan" mecánicos, ni carpinteros, ni yesistas, ni electricistas, ni fontaneros. Luego pasan dos cosas, se lían a tortas por los oficiales porque literalmente no hay y cualquier trabajo de estas características a parte de tardar porque están hasta el culo de trabajo te vale una pasta...
A ver qué nueva burrada se le ocurre al Garamendi ante esto
El problema lo van a tener ahora, por que cuando se les jubilen los que de verdad tienen experiencia, no van a tener gente de 50 años con experiencia para sustituirlos… » ver todo el comentario
Muchas empresas no buscan empleados de "esa franja de edad" (más de 54 años) porque saben que no les van a poder explotar como a uno de 25.
Pues con el paro que hay deberian rebuscar o mejorar las condiciones laborales, asi como idea para buscar trabajadores.
En otros países de Europa es mucho más normal ver a chavales con empleos de fin de semana y tardes, aquí están haciendo el nini durante años.