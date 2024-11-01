Una 'bomba demográfica' ha estallado en España y está rompiendo las costuras del mercado laboral

La clave está en la población activa entre 25 y 54 años, los 'prime age workers'. Representan el 71,2% del total, cuando hace 15 años era el 80%, escorando la población activa hacía el grupo de mayor edad. Ha caído un 21,8%, el doble de la media europea, reduciendo la mano de obra disponible, no tanto porque los veteranos rechacen los trabajos, sino porque muchas empresas no buscan empleados en la siguiente franja de edad. Un efecto que, en teoría, se compensa con la inmigración. Pero la llegada de extranjeros no es suficiente